Tre diciassettenni per la Igor Agil

Tre new entry per la Igor Agil Trecate

Tre nuovi ingressi per il settore giovanile della Igor Agil Trecate a ridosso di Ferragosto. La società ha annunciato l’arrivo delle centrali Veronica Costantini e Sara Mukaj oltre a quello della schiacciatrice Matilde Gallina. Atlete tutte classe 2002, entrano a far parte del gruppo di Matteo Ingratta che dovrà plasmare una formazione praticamente nuova sia per l’esperienza in B1 che nel campionato Under 18.

Costantini dal Veneto e Mukaj dall’Emilia

Dal Veneto arriva Costantini, cresciuta nell’Union Volley Jesolo e poi passata per un anno di formazione specifica a Milano al Club Italia dove è stata notata dallo staff tecnico trecatese, mentre di formazione pallavolistica emiliana è Mukaj che, iniziata al volley nel reggiano, a San Martino in Rio, ha proseguito il suo percorso a Modena nei settori giovanili tra Liu Jo e Anderlini e giunge a Trecate dopo l’esperienza vincente in B1 con il Montale, squadra sempre del modenese che ha avuto in Taj Aguero una protagonista decisiva nella promozione in A2.

Gallina, due anni al Palzola Pavic

Matilde Gallina (nella foto in apertura) invece, nativa di Borgosesia, dall’alto della provincia vercellese scende nella realtà della pianura novarese dopo aver vestito inizialmente la maglia del Valsesia Team Volley e negli ultimi due anni quella del Palzola Pavic Romagnano con cui ha disputato una prima stagione in C e l’ultima con la squadra di B2, sfiorando la promozione in B1.

