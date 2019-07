Sorpresa Gozzano: c’è l’ex serie A Barreto

Sorpresa Gozzano Calcio: tra i 25 convocati ufficializzati della società rossoblù spicca un nome illustre. Si tratta del 34enne brasiliano Paulo Vitor Barreto, un passato in serie A tra Treviso, Udinese, Bari e Torino.

In ritiro anche l’argentino Rolle

Stamattina primi allenamenti al “D’Albertas” agli ordini del nuovo tecnico David Sassarini. Convocati tra gli altri gli ultimi confermati in ordine di tempo, Secondo e Bruzzaniti, oltre al portiere Crispi (ex Primavera Udinese) e all’argentino Martin Rolle, classe ’85, la scorsa stagione in Grecia tra il Kerkyra e l’Asteras Tripoli.

Ecco i calciatori inseriti nella lista ufficiale. Portieri: Casadei, Crespi, Gilli, Signorini e Tintori. Difensori: Barnofsky, Di Giovanni, Emiliano, Rabuffi, Rizzo, Tordini, Tumminelli e Zucchetti. Centrocampisti: Gemelli, Guitto, Mutti, Palazzolo, Secondo, Vono e Salvestroni. Attaccanti: Barreto, Bruzzaniti, Pozzebon, Rolle e Tommaselli.

Esordio domenica con l’Equipe Lombardia

Fissati i primi due allenamenti congiunti a Gozzano. Domenica 21 luglio i rossoblù affronteranno l’Equipe Lombardia e sabato 27 luglio il Casale, entrambi con orario di inizio ancora da definire.

p.d.l.