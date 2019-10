Seconda a Terza categoria all’insegna dell’equilibrio

Calcio dilettanti, Seconda a Terza all’insegna dell’equilibrio. Domenica si giocano rispettivamente la quarta e la terza giornata dei campionati in questione.

Seconda categoria: a Gravellona arriva il Romagnano

Turni casalinghi per la coppia che comanda il girone A di Seconda categoria: al “Boroli” il Gravellona San Pietro (nella foto) riceve il Romagnano, mentre il Veruno affronta il Crodo. Dinamo Bagnella-Mergozzese, Maggiora-Amatori Castelletto, Riviera d’Orta-Voluntas Suna, San Maurizio-Armeno e Varzese-Casale Corte Cerro le altre gare.

Nel girone B, dove la terza giornata ha lasciato in eredità un terzetto al comando, si giocano Carpignano-Bettole, Lozzolo-Pernatese, Olimpia Sant’Agabio-Rmantin, Pro Ghemme-River Sesia, Quaronese-Juvenzo San Rocco, San Rocco-Lumellogno e Cameri-Caresana che inizierà, a differenza delle altre partite che prenderanno il via alle 14.30, alle ore 15.

Terza categoria: anticipo Pro Vigezzo-Branzack United nel girone Vco

Terza giornata in Terza categoria e nel girone novarese si giocano Casalino-Fara, Città di Sandigliano-Canadà, Piemonte Sport-Masserano Brusnengo, Sangermanese-Amatori Granozzese, Trecate Under 21-Voluntas Novara e Virtus Mulino Cerano-Villanova. Nel Vco, dove sabato si anticipa Pro Vigezzo-Branzack United, in campo Fondotoce-Varallo e Pombia, Gargallo-Megolo, Mezzomerico-Montecrestese, Oratorio San Vittore-Virtus Villa e Pregliese-Barengo.

d.z.