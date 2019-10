Promozione e Prima categoria: domenica ricca di spunti

Promozione e Prima categoria: una domenica ricca di spunti. I match clou della giornata sono Dormelletto-Omegna e Virtus Villadossola-Ornavassese. Fischio di inizio alle ore 14.30.

Promozione: la capolista Omegna in campo a Dormelletto

Per l’Omegna, capolista solitaria a punteggio pieno in Promozione, c’è la trasferta sul campo del Dormelletto (nella foto) e la formazione di Davide Tabozzi sogna di proseguire la sua marcia. I primi 360 minuti hanno visto balzare agli onori delle cronache anche il Vigliano e il Sizzano, che occupa sorprendentemente il secondo posto. Per i biellesi domenica trasferta in casa della Dufour Varallo mentre i novaresi ricevono la visita del Briga (a Oleggio). Per la quinta giornata sono in programma anche Sparta Novara-Juventus Domo e Bulè Bellinzago-Piedimulera. Per il Vogogna difficile impegno sul campo del Santhià, mentre l’Arona cerca punti sul campo del Valduggia. Bianzè-Città di Cossato completa il quadro.

In Prima il match clou è Virtus Villadossola-Ornavassese

In Prima categoria Virtus Villadossola-Ornavassese è il big match giornata. La capolista giocherà senza Moggio (squalificato dino al 27 dicembre) dopo l’amaro epilogo della gara di domenica vinta sul campo dell’Oleggio Castello. Terza contro seconda in Serravallese-Feriolo. Domenica si giocano anche Agrano-Gattinara, Cannobiese-Borgolavezzaro, Comignago-San Nazzaro Sesia, Fomarco-Crevolese (altro derby ossolano), Momo-Oleggio Castello e Sanmartinese-Trecate.

d.z.