Pari Verbania con la Caronnese, colpaccio Omegna

Pari Verbania nella prosecuzione della gara di serie D con la Caronnese, sospesa dopo un tempo per pioggia. In Promozione colpaccio dell’Omegna a Varallo Sesia.

Un punto utile in attesa del match di domenica contro la Lavagnese

Al “Pedroli” non si è schiodato lo 0-0 di dieci giorni fa: nei 45 minuti restanti doppia chance per i padroni di casa con Gambino, mentre Russo ha salvato sul tentativo di Corno. I biancocerchiati, con questo risultato, salgono a quota 8 punti alla vigilia del match importantissimo per la zona salvezza, in programma domenica pomeriggio (ore 14,30) sempre nello stadio verbanese contro la Lavagnese.

Recuperi: l’Omegna vince in rimonta e blocca la fuga della Dufour

Ieri è stata serata di recuperi. In Promozione colpaccio dell’Omegna, che vince in rimonta (2-1) a Varallo Sesia contro la Dufour grazie ad una doppietta su rigore di Comparoli (nella foto). I rossoneri, con questo successo, tornano al secondo posto a braccetto con la Juve Domo, ad un punto dai valsesiani. In Prima categoria vittoria scacciacrisi dell’Agrano, che supera per 3-0 il Borgolavezzaro. In Seconda categoria vittoria esterna del Crodo, che sbanca per 3-2 il campo della Dinamo Bagnella, mentre la Quaronese piega (2-0) la Pernatese e consolida la vetta, portandosi a +4 sulla seconda. Infine, in Terza categoria, la Granozzese cade a Sandigliano.