Novara Calcio, Visconti passa al Pontedera

Novara Calcio, Pietro Visconti passa al Pontedera. Raggiunto l’accordo tra il terzino sinistro azzurro e il club toscano.

Ai granata a titolo definitivo, domani la firma del contratto

Il giocatore, poco utilizzato nella prima parte del campionato, si accasa a titolo definitivo al Pontedera, che proprio ieri avevano comunicato la rescissione con Daniele Mannini. Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio Visconti è partito alla volta della Toscana per firmare il contratto che lo legherà alla nuova società. E’ la prima operazione in uscita di questo mercato di gennaio.

Nei giorni scorsi il difensore aveva rifiutato il Teramo

Finisce così, dopo un anno e mezzo, l’avventura del terzino in azzurro, che ricordiamo era in scadenza di contratto. Dopo aver rifiutato negli scorsi giorni il Teramo è arrivata la proposta dei granata, attualmente secondi in classifica nel girone A di serie C. Un’accelerazione imprevista che ha portato al trasferimento del difensore.