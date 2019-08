Novara Calcio in campo stasera con la Juventus U23

Il campionato del Novara Calcio comincia questa sera al “Piola” contro la Juventus Under 23. Si gioca alle 20.45 con diretta televisiva su Raisport.

Al “Piola” è atteso un buon pubblico. Banchieri recupera gli indisponibili

E’ previsto un buon pubblico sugli spalti perché la campagna abbonamenti ha dato riscontri confortanti. Già nel pomeriggio di giovedì sono state superate le 3000 tessere. Per il suo esordio tra i professionisti mister Banchieri avrà quasi tutto l’organico a disposizione. I problemi maggiori sono concentrati in difesa dove alle assenze annunciate di Bove (fermato durante le visite mediche di metà luglio) e Tartaglia (deve scontare 3 giornate di squalifica) si sono aggiunti i guai muscolari di Barbieri e Bellich, convocati ma non al meglio. Tra i pali dovrebbe esserci Marchegiani, anche perchè Benedettini sta smaltendo un problema fisico. L’unico ballottaggio dovrebbe essere tra Cagnano e Visconti a sinistra.

Mercato: Casarini all’Alessandria, in attacco non arriverà Piscopo

Nel frattempo sul mercato sono ore decisive per Casarini e Cinaglia. Per l’ex capitano è solo da formalizzare il passaggio all’Alessandria (pronto un triennale per lui), per il terzino si è fatto strada il Gubbio ma non è la sola ipotesi. In partenza anche Perrulli (per ora solo qualche sondaggio) e Kanis (non convocato per la gara odierna).

In entrata la società pensa ad alcuni rinforzi nel reparto avanzato. Come esterno d’attacco si torna a lavorare su Gabriele Capanni del Milan, già inseguito a fine luglio. Non arriverà invece Kevin Piscopo dell’Empoli. Il giocatore almeno fino al mercato di gennaio non si muoverà dalla Toscana.

m.b.