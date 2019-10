In Eccellenza Borgovercelli-Stresa anticipo di lusso

In Eccellenza riflettori puntati sull’anticipo Borgovercelli-Stresa. La capolista imbattuta ospita sabato alle ore 15 la squadra borromaica: di fronte la miglior difesa contro il miglior attacco.

Ro.Ce. in agguato, l’Accademia Borgomanero cerca la prima vittoria esterna

In agguato c’è la Ro.Ce., che riceve domenica pomeriggio alle 14,30 l’Aygreville, a caccia del riscatto tra le mura amiche Pontdonnaz e Borgaro, che se la vedranno rispettivamente contro Alicese Orizzonti e La Pianese. Sul campo del fanalino di coda Fulgor Ronco Valdengo l’Accademia Borgomanero prova a trovare la sua prima vittoria esterma

Baveno-Oleggio, dopo il pari di Coppa atto secondo in campionato

A pochi giorni di distanza tornano ad affrontarsi al “Galli” in campionato Baveno e Oleggio: mercoledì sera il match valevole per gli ottavi di Coppa Italia è terminato in parità (1-1) con reti di Cherchi e Clausi. Completano il programma della giornata Rivoli-Le Grange Trino e Pro Eureka-La Biellese.