Il Verbania Calcio irrompe sul mercato e annuncia un primo tris di acquisti (oltre ad un’altra conferma) per la nuova avventura in serie D.

Ottina, Panzani, Bellini: innesti di qualità

Il d.g. Pietro Fassoli e il d.s. Giovanni Serao hanno chiuso l’accordo con il difensore Alessandro Ottina (nella foto con i due dirigenti), con il terzino Luca Panzani e con il centrocampista Cristian Bellini. Confermato anche Giovanni Fortis, duttile difensore in grado di giocare esterno o centrale, rivelazione dello scorso campionato; salutano, invece, per motivi di lavoro Gabriele Lenz e Manuel Sistino.

L’identikit dei nuovi arrivati

Il giovanissimi Ottina, classe 2000, ha trascorsi nel Novara, nel Gozzano e nel Città di Baveno; la scorsa stagione ha militato nell’Accademia Borgomanero e ora tenta il grande salto dall’Eccellenza alla D. Panzani, classe 1999, verbanese di nascita ma cresciuto a Novara, ha già avuto trascorsi in biancocerchiato; ha alle spalle 70 presenze in serie D con le maglie di Inveruno e Arzignano e proprio con i vicentini quest’anno è stato protagonista della promozione in Lega Pro. Un altro profilo esperto della categoria (con 260 gettoni) è Bellini: classe 1993, nato a Ostia e prodotto del vivaio della Lazio, ha militato nell’Astrea, nel Genzano e nell’Ostia Lido.

p.d.l.