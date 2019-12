Bortolussi e Buzzegoli, la B.B. è vincente!

Il Novara calcio espugna Busto Arsizio superando la Pro Patria per 2-1 al termine di una partita non spettacolare ma intensa. Tre punti importantissimi per rimanere nelle zone di vertici della classifica. Inizio tattico con il Novara calcio che controlla senza scoprirsi puntando a colpire in contropiede. La prima opportunità è per gli azzurri al 3’ con un tiro di Bortolussi che finisce a lato. La partita non offre grandi occasioni da rete da entrambi le parti ma il ritmo è sostenuto. Al 23’ Gonzlaez scatta sul filo del fuorigioco e fa partire un tiro che il portiere bustese devia con un piede. Al 28’ arriva il vantaggio novarese. Su un errore in disimpegno della difesa locale, la palla arriva a Bortolussi che viene steso in area. Rigore che lo stesso Bortolussi realizza spiazzando il portiere. La Pro Patria non ci sta e dopo un breve momento di sbandamento si ricompatta e inizia premere. Al 37’ uscita con i pugni di Marchegiani per evitare che la palla arrivi a Mastroianni ma nello stesso tempo travolge anche il compagno Pogliano. Il tempo finisce con il vantaggio del Novara calcio.

Tre punti preziosi per mantenere le zone alte della classifica

Nella ripresa il Novara calcio subisce subito il pareggio. Su tiro di Le Noci la palla sbatte sul braccio di Pogliano a terra. Rigore per la Pro Patria. Batte lo stesso Le Noci che segna con un tiro all’incrocio dei pali. Al 6’ Gonzalez va in contropiede entra in area e tira ma grande parata del portiere Mangano. Gli ospiti, pur evitando rischi, non rinunciano ad attaccare e al 18’ trovano di nuovo il vantaggio. Azione insistita e colpo di testa di Gonzalez che Mangano devia con l’aiuto della traversa, palla a Buzzegoli che in area con un bel diagonale batte il portiere. Trovato il gol, il Novara non rinuncia a creare occasioni cercando però di coprirsi. I padroni di casa si fanno pericolosi ma l’impressione è che gli azzurri controllino la partita. Arriva, infatti il fischio finale che porta tre preziosi punti.

m.d.

Pro Patria – Novara 1 – 2

Commenti, interviste, approfondimenti e cronaca della partita sul Corriere di Novara di lunedì