Igor Volley, il calendario di gennaio

Definito il calendario degli impegni del mese di gennaio 2020 per l’Igor Volley. Le azzurre, che si ritroveranno giovedì 2 dopo la settimana di stop concessa dopo la vittoria dell’ultimo turno dell’andata a Bergamo che ne ha fissato il terzo posto in classifica, hanno conosciuto la tempistica dei loro prossimi appuntamenti.

L’Igor scalda i motori al trofeo “Mimmo Fusco”

Il 26° Trofeo “Mimmo Fusco” ed alla Coppa Regione Lombardia di Busto, un doppio triangolare con gare sui 3 set con le “farfalle” di casa e le brianzole della Saugella di venerdì 10 e sabato 11 con un calendario similare nelle due giornate e ingresso a 5 euro. Novara-Monza aprirà alle 18,30 e a seguire la perdente del match se la vedrà contro l’Unet e poi le bustocche incroceranno la vincente primo match, sarà il prologo della ripresa dell’attività ufficiale per il team di Barbolini al quale però, nelle fila azzurre, non parteciperanno né Vasileva né Gorecka, impegnate fino al 12 con Bulgaria e Polonia nel torneo di qualificazione olimpica di Apeldoorn in Olanda.

Le gare ufficiali ripartono dal 15 gennaio

L’Igor, questa volta al completo, tornerà in campo per gare ufficiali nei 14 giorni che vanno dal 15 a 29, 5 volte di cui 4 tra le mura amiche. Si parte mercoledì 15 alle 20,30 per la prima di ritorno di campionato, ospite in riva al Terdoppio la Bosca Cuneo, per poi recarsi il sabato successivo, il 18, a Montichiari per l’anticipo tv del secondo turno, sempre alle 20,30, contro la Valsabbina Millenium Brescia. Per giovedì 23 invece tornerà in scena al PalaIgor la Champions League con Chirichella e compagne che ospiteranno alle 20,30 lo Stoccarda in un match da vincere assolutamente così come quello che seguirà, sempre in casa, il mercoledì successivo, il 29, quando, la gara secca con la Saugella Monza, valida per i quarti di Coppa Italia, designerà chi parteciperà alla Final Four in programma al PalaYamamay di Busto il sabato (semifinali alle 18 e 20,30) e domenica (finale alle 18 anticipata da quella di A2 alle 14.45) successivi, 1 e 2 febbraio. In mezzo, domenica 26, terza di A1, ospite ancora a Novara, la Lardini Filottrano.

a.m.