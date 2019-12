Igor, nessun nuovo innesto all’orizzonte

Il G.M. della Igor Volley, Enrico Marchioni, ha tracciato il bilancio del 2019 e le aspettative del Club per il 2020, con un accenno anche alla prossima riapertura del mercato.

“2019, un altro anno storico per la Igor”

“Mi pare scontato – ha dichiarato Marchioni – che il 2019 che si sta per chiudere per noi è stato un altro anno storico con la conquista della Champions League che ci ha anche aperto le porte a disputare il Mondiale Club in Cina che ci ha dato orgoglio perché abbiamo giocato ad armi pari con le migliori formazioni al mondo”. “In campionato – ha spiegato – in considerazione ai problemi legati ad infortuni a catena che ci sono capitati, abbiamo perso qualche punto per strada, ma il terzo posto è tutto sommato una posizione in linea con quanto messo in campo e la sfida di Coppa Italia per entrare nella Final Four con Monza sarà fondamentale e da affrontare al meglio”.

Mercato, nessun ingresso all’orizzonte

A gennaio aprirà la finestra del mercato di riparazione o completamento. Su questo argomento il G.M. di Igor Volley ha chiosato: “Salvo imprevisti, l’intenzione della società è quella di dare piena fiducia all’attuale gruppo che ancora non ha espresso il suo vero potenziale e quindi non pensiamo di dover ricorrere ad ulteriori innesti. Le voci che stanno girando su eventuali avvicinamenti di alcune atlete alla nostra squadra sono di conseguenza, oggi come oggi, prive di ogni fondamento”.

a.m.