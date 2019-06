Gli Arona 65’ers vincono la Coppa Italia di Football confermandosi ai vertici a livello nazionale.

Domenica scorsa, a Bologna, si è disputata la Final Four di Coppa Italia della disciplina Flag Football, manifestazione che nella passata edizione vide gli aronesi dei 65ers trionfare in finale contro i Refoli di Trieste.

I ragazzi in bianco arancio, privi di Coach Robecchi impegnato nel campionato svizzero alla guida dei Lugano Rebels, si sono affidati all’esperienza del capitano Omar Passera, ormai un punto di riferimento da anni, non solo per le capacità da giocatore, ma anche da coordinatore di entrambi i reparti, per affrontare l’intero torneo e difendere il titolo del 2018.

In finale contro Bologna i 65’ers conquistano la seconda coppa Italia consecutiva che torna sulle sponde del lago, una iniezione di fiducia ad un gruppo di ragazzi che ormai ci ha abituato all’eccellenza.

