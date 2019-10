Eccellenza: il Baveno anticipa con l’Aygreville

Eccellenza: il Baveno anticipa a stasera alle 20,30 la sfida con l’Aygreville. Si tratta del big match della settima giornata del girone A.

Accademia Borgomanero e Stresa cercano gloria in trasferta

Per Salzano e compagni sarà l’opportunità di agganciare i valdostani in testa alla classifica. Il resto della giornata è in calendario alle ore 14,30 di domenica. In agguato, pronta ad approfittare di un passo falso dei valdostani, c’è l’altra capolista Borgovercelli, che affronta il derby casalingo contro il Le Grange Trino. L’Accademia Borgomanero cerca il secondo successo esterno sul campo della Pro Eureka, così come lo Stresa che nonostante il miglior attacco del campionato con 12 reti (assieme a Borgovercelli ed Aygreville) non ha ancora convinto. La trasferta sul campo della Fulgor Valdengo sembra alla portata della formazione di Talarico.

Contro il Borgaro il debutto di Civeriati sulla panchina della Ro.Ce.

Per il nuovo tecnico della Romentinese e Cerano, Stefano Civeriati, non sarà certo un esordio facile quello in casa contro il Borgaro. Trasferta da prendere con le molle per l’Oleggio, di scena a Verres contro il Pontdonnaz. Completano il programma La Biellese-Alicese Orizzonti e Rivoli-La Pianese.