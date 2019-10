Dufour-Omegna è il big match di Promozione. Per la settima giornata scontro al vertice domenica a Varallo Sesia (fischio di inizio alle 14,30) tra le prime due della classe.

Tra le due prime dalle classe spera di inserirsi il Sizzano

Le due capolista si ritrovano l’una di fronte all’altra. Spera di approfittare della situazione il Sizzano che riceve in casa un Piedimulera che non se la passa troppo bene. La classifica è cortissima, 8 squadre racchiuse in 4 punti, ed ecco che anche Briga-Vigliano riveste un particolare interesse. In chiave salvezza spicca Bianzè-Vogogna, con l’Arona, che in settimana ha esonerato Fanelli (al suo posto per ora il d.s. Lionello), che sarà ospite del Bulè Bellinzago. La Sparta Novara riceve il Santhià per salutare la zona calda, a Dormelletto è di scena la Juve Domo. Completa il quadro la gara tra Valduggia e Città di Cossato.

In Prima categoria sfida al vertice tra le neo-promosse Virtus Villa e San Nazzaro Sesia

Regna l’equilibrio anche in Prima categoria. La partita più interessante del girone A si gioca al “Curotti” di Domodossola tra le neo promosse Virtus Villadossola e San Nazzaro Sesia, divise in classifica da un punto. L’altra capolista, la Serravallese, riceve la Crevolese mentre la Cannobiese ospita il Momo. Per il Fomarco, quinto a tre punti dalla vetta, gara casalinga con il fanalino di coda Oleggio Castello. Agrano-Borgolavezzaro, Comignago-Feriolo, Ornavassese-Trecate e Sanmartinese-Gattinara le altre gare in programma.

Seconda categoria: domani è in calendario la sesta giornata

Il girone A di Seconda categoria sembra avere trovato il suo padrone: il Veruno. L’undici di Morosini affronta tra le mura amiche l’Armeno. In casa anche le più immediate inseguitrici con il Gravellona San Pietro che riceve il San Maurizio e la Varzese che ospita l’Amatori Castelletto. Casale Corte Cerro-Voluntas Suna, Dinamo Bagnella-Crodo, Maggiora-Romagnano e Riviera d’Orta-Mergozzese completano il quadro della sesta giornata.

Per il girone B, in campo Cameri-Lumellogno, Carpignano-Caresana, Lozzolo-Pro Ghemme, Olimpia Sant’Agabio-Juvenzo San Rocco, Quaronese-Pernatese, Rmantin-Bettole e San Rocco-River Sesia.

Il programma delle partite di Terza categoria

In Terza categoria, infine, Città di Sandigliano-Amatori Granozzese, Lenta-Villanova, Piemonte Sport-Canadà, Sangermanese-Casalino, Sporting Trecate-Fara e Virtus Mulino Cerano-Voluntas Novara per il girone novarese. Nel Vco, Fondotoce-Branzack United, Gargallo-Voluntas Villa, Mezzomerico-Barengo, Montecrestese-Megolo, Oratorio San Vittore-Pro Vigezzo e Pregliese-Varallo e Pombia.

d.z.