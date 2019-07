Domenica 7 al via l’AronaMen

Domenica 7 luglio al via l’AronaMen: 1.9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e 21 di corsa. Solo per veri duri!

Domenica 7 luglio torna l’AtonaMen

E’ tutto pronto per l’edizione 2019 dell’AronaMen, in programma domenica, 7 luglio, in città.L’evento richiama ogni anno in città centinaia di sportivi che si cimentano nel nuoto, bici e corsa.

Il briefing dei partecipanti si svolgerà sabato 6 luglio, alle 18 in piazza del Popolo. Le partenze sono così previste per domenica: alle 6.50 la prima batteria uomini, alle 6.55 la seconda batteria uomini, alle 7 le donne e alle 7.05 le staffette. Sono previsti due giri del campo di nuoto. La frazione ciclismo da piazza del Popolo interesserà anche Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno all’andata, mentre Belgirate, Lesa, Calogna, brovello Carpugnino, Gignese, Armeno, Miasino, Bolzano Novarese ed Invorio per il ritorno. La frazione di corsa sarà effettuata su 4 giri del lungolago.

Tutte le informazioni sul sito www.aronamen.it