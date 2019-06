Numerosissimi gli intervenuti in largo Alpini il 19 giugno per il primo Da Move 3×3 Invitational organizzato dai Da Move con il supporto della realtà locale Duemilae2o.

Da Move 3×3: buona la prima

Sport, spettacolo, energia. Questo quanto hanno vissuto e respirato i numerosissimi intervenuti in Largo Alpini, ieri 19 giugno, per il primo Da Move 3×3 Invitational. Il torneo, organizzato dai Da Move con il supporto della realtà locale Duemilae2o, ha visto sfidarsi sulle rive del Lago Maggiore otto tra le migliori squadre di basket 3 contro 3 del nord Italia. I team, sponsorizzati da altrettanti bar e locali della cittadina, si sono sfidati in due gironi all’italiana, dai quali sono uscite quattro semifinaliste. Prima della finale, il pubblico di Arona è stato omaggiato dello spettacolo di sport freestyle targato Da Move: giocoleria con palloni da basket, musica, break dance, bike trial e vertiginose schiacciate a canestro hanno fatto battere le mani e i cuori di grandi e piccini, assiepati sulla tribuna allestita per

l’occasione. Un cast di freestyler di altissimo con performer internazionali, tra cui il basket freestyler Lazlo “The Trick Star” e il dunker Alex Zakharov.

I match

Il match per il titolo di campioni del primo Da Move 3×3 Invitational ha visto in campo i 6th Man, rappresentanti il Café De La Sera e il Team Cobram per il bar Strobino. È stata Team Cobram a portare a casa il titolo e il primo premio, imponendosi per 21 a 13. Onore alla squadra seconda classificata, che ha tenuto testa ai campioni Italiani di disciplina, premiata anch’essa con un premio.

Area Libera e gli altri ospiti

È stata una giornata ricca di momenti di sport e di condivisione: ospiti speciali tra il pubblico, i bambini di Progetto Area Libera e i ragazzi del International Camp che accompagnati dai loro educatori hanno tifato per gli atleti in campo e sono diventati a loro volta protagonisti di gare di tiro a premi. Presente all’iniziativa oltre alle istituzioni locali, primi convinti sostenitori dell’iniziativa, anche la Federazione Italiana Pallacanestro nella persona di Giampaolo Mastromarco, Presidente Regionale FIP. «Uno spettacolo di sport che fa bene alla comunità e che anticipa i tempi, dato che il 3 contro 3 di basket sarà presente per la prima volta come disciplina olimpica ai prossimi Giochi di Tokyo 2020» ha dichiarato al microfono il vice sindaco e Assessore allo sport Federico Monti durante le premiazioni.

Lorenzo Pinciroli

Istrione della serata e leader dei Da Move, ha poi ripreso la parola Lorenzo Pinciroli: «Ringrazio le istituzioni locali, Duemilae20, i bar e tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e che l’hanno reso possibile con il loro sostegno concreto. Questo è il territorio dove sono cresciuto e poterci tornare portando un progetto come questo è per me motivo di grande gioia e di grande orgoglio». L’applauso finale del caldissimo pubblico di Arona è stato il degno saluto a una giornata molto speciale.