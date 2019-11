Calcio: si torna in campo, pioggia permettendo. Sabato e domenica ripartono i campionati dilettanti e giovanili del Comitato Figc-Lnd di Piemonte e Valle d’Aosta.

In Eccellenza Molinaro debutta in Valle d’Aosta alla guida dell’Accademia Borgomanero

In Eccellenza si ricomincia dalla dodicesima: Aygreville-Accademia Borgomanero (con l’esordio sulla panchina rossoblu di Giuseppe Molinaro), Borgaro-Fulgor Valdengo, Città di Baveno-Pro Eureka, Le Grange Trino-Alicese Orizzonti, La Pianese-La Biellese, Oleggio-Stresa, Rivoli-Borgovercelli e Ro.Ce.-Pont Donnaz.

Bianzè-Valduggia, Città di Cossato-Vigliano, Dormelletto-Sizzano, Juventus Domo-Piedimulera, Omegna-Arona, Santhià-Bulè Bellinzago, Sparta Novara-Dufour Varallo e Vogogna-Briga, il classico testacoda, le gare del turno odierno in Promozione.

In Prima categoria (girone A) si giocheranno Agrano-Virtus Villadossola, Borgolavezzaro-San Nazzaro Sesia, Cannobiese-Sanmartinese, Crevolese-Trecate, Fomarco-Serravallese, Gattinara-Feriolo, Momo-Comignago e Oleggio Castello-Ornavassese.

In Seconda categoria la Mergozzese ripresenta in panchina Galli, subentrato a Ghetti

In campo, per il girone A di Seconda categoria, Armeno-Casale Corte Cerro, Crodo-Amatori Castelletto, Gravellona San Pietro-Varzese, Romagnano-Mergozzese (con la Mergozzese che ripresenta in panchina Fabrizio Galli che è subentrato in settimana a Ghetti), San Maurizio-Riviera d’Orta e Voluntas Suna-Maggiora. Per il girone B si giocano Bettole-Quaronese, Lozzolo-Olimpia Sant’Agabio, Lumellogno-Juvenzo, Pernatese-Caresana, Pro Ghemme-Carpignano, River Sesia-Rmantin e San Rocco-Cameri. La Terza categoria, infine, manda in scena Amatori Granozzese-Villanova, Fara-Masserano Brusnengo, Casalino-Lenta, Sangermanese-Piemonte Sport, Trecate Under 21-Virtus Mulino Cerano e Voluntas Novara-Canadà per il girone novarese e Branzack United-Megolo, Fondotoce-Pregliese, Gargallo-Mezzomerico, Oratorio San Vittore-Montecrestese, Pro Vigezzo-Barengo (anticipo del sabato) e Voluntas Villa-Varallo Pombia per il girone del Vco.

