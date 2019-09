Calcio dilettanti: una giornata in chiaroscuro per le nostre formazioni dall’Eccellenza alla Terza categoria. Ecco il punto dettagliato della situazione.

Eccellenza: poker dello Stresa, prima vittoria della Ro.Ce.

In Eccellenza il Borgaro supera il Trino e aggancia in testa a 7 punti il Pontdonnaz, fermato sul pareggio da La Biellese. Schianto dell’Accademia Borgomanero che esce pesantemente sconfitta, 4-0, dalla trasferta di Borgo Vercelli. Stesso risultato però in positivo per lo Stresa a Rivoli. Vince la Ro.Ce. di misura con l’Oleggio e ottiene i primi tre punti della stagione. Baveno e Alicese Orizzonti non vanno oltre il pari. Risultati: Borgaro-LG Trino 1-0,Borgovercelli-Accademia Borgomanero 4-0, Città di Baveno-Alicese Orizzonti 1-1, La Pianese-Aygreville 2-2, Pontdonnaz-La Biellese 1-1, Pro Eureka-Fulgor R. Valdengo 2-0, Rivoli-Stresa 0-4, Romentinese & Cerano-Oleggio 2-1.

Promozione: Omegna e Vigliano in vetta, la terza forza è il Sizzano

In Promozione Omegna e Vigliano vincono ancora nelle rispettive gare con Sparta e Dormelleto e restano dunque a punteggio pieno in testa alla classifica. A sorpresa è il Sizzano la terza forza, grazie al successo per 3-1 con il Bulè Bellinzago. La Juve Domo vince a Vogogna e aggancia a quota 6 punti il Piedimulera, sconfitto dal Valduggia. Anche il Cossato trionfa 3-2 a Santhià, mentre il Briga perde è sconfitto dalla Dufour Varallo. L’Arona non va oltre lo 0-0 con il Bianzè. Risultati: Valduggia-Piedimulera 3-1, Bianzè-Arona 0-0, Vogogna-Juve Domo 1-4, Dormelletto-Vigliano 0-2, Dufour Varallo-Briga 2-0, Santhià-Città di Cossato 2-3, Sparta-Omegna 1-2, Sizzano-Bulè Bellinzago 3-1.

Prima categoria: scatto in testa per Virtus Villa e Serravallese

In Prima categoria una poltrona per due in testa: Serravallese e Virtus Villa a 7 èunti grazie ai successi con le due neo promosse San Nazzaro e Comignago. Cade il Trecate ad Agrano, mentre il Feriolo vince a Fomarco. Pari per Borgolavezzaro e Momo. Termina in pareggio anche tra Cannobiese e Gattinara. Risultati: Agrano-Trecate 1-0, Cannobiese-Gattinara 1-1, Fomarco-Feriolo 1-2, Momo-Crevolese 1-1, Oleggio Castello-Borgolavezzaro 2-2, Sanmartinese-Ornavassese 1-2, Serravallese-San Nazzaro 4-2, Virtus Villa-Comignago 3-1.

Seconda categoria: conferme e novità dopo il secondo turno

Nel girone A di Seconda categoria bissano la vittoria della prima giornata Armeno, Gravellona e Veruno e si confermano in testa. Appena dietro la Varzese che non va oltre lo 0-0 con la Voluntas Suna. Primo storico successo nella categoria per la Dinamo Bagnella. Vincono anche Maggiora e Crodo. Risultati: Armeno-Romagnano 2-1, Dinamo Bagnella-Riviera d’Orta 2-1, Gravellona San Pietro-Amatori Castelletto 1-0, Maggiora-Casale Corte Cerro 2-0, San Maurizio-Crodo 0-2, Varzese-Voluntas Suna 0-0, Vr Veruno-Mergozzese 2-1.

Nel girone B grosso gruppone di squadre a 4 punti, nessuna riesce a rimanere a punteggio pieno. Pareggiano infatti Pro Ghemme e Caresana contro Lumellogno e San Rocco, mentre vincono Carpignano, Pernatese e Quaronese. Un altro pari per l’Olimpia con il Bettole. Bene la Juvenzo che supera il Lozzolo e riscatta la sconfitta dell’esordio. Risultati: Bettole-Olimpia S.Agabio 0-0, Cameri-Carpignano 0-2, Lozzolo-Juvenzo S.Rocco 1-2, Pro Ghemme-Lumellogno 1-1, Quaronese-Rmantin 2-1, River Sesia-Pernatese 2-3, S.Rocco Novara-Caresana 2-2.

Terza categoria Novara e Vco: i risultati della prima giornata

Prima giornata per la Terza Categoria Novara. Subito in scena due derby con il Fara che è incappato in una sconfitta interna contro l’Amatori Granozzese per 2-1 mentre la Voluntas, dopo la scorsa difficile stagione, ha replicato lo stesso risultato sul campo del Casalino. Ottimo 3-1 del Virtus Mulino Cerano contro il Lenta mentre stecca all’esordio assoluto in competizione ufficiali lo Sporting Trecate: a Villanova finisce 3-1 per i padroni di case. Nelle altre partite, 2-2 tra Sandigliano e Masserano e 3-0 del Canadà sulla Sangermanese. Risultati: Calcio Fara-Amatori Granozzese 1-2, Casalino-Voluntas Novara 0-2, Città di Sandigliano-Masserano Brusnengo 2-2, Sangermanese-Canadà 1-4, Sporting Trecate Under 21-Villanova 1-3, Virtus Mulino Cerano-Lenta 3-1. Riposava: Piemonte Sport.

Scopre le sue carte anche la Terza categoria Vco con tre pareggi in altrettante gare. Convincenti le vittorie del Branzack United, 4-1 al Voluntas Villa, e del Megolo, 4-0 sul campo dell’Oratorio San Vittore. Terminano sull’1-1 Pro Vigezzo-Varallo e Pombia e Fondotoce-Barengo. Pareggio anche tra Pregliese e Mezzomerico: 2-2 il finale. Infine, Montecrestese corsare a Gargallo: finisce 1-2 per gli ospiti. Risultati: Branzack United-Voluntas Villa 4-1, Fondotoce-Barengo 1-1, Gargallo-Montecrestese 1-2, Oratorio San Vittore-Megolo 0-4, Pregliese-Soccer Mezzomerico 2-2, Pro Vigezzo-Varallo Pombia 1-1.

v.i./f.s