Calcio dilettanti: una domenica tutta da vivere

Calcio dilettanti: domenica tutta da vivere nei campionati. Tante sfide al vertice e in chiave salvezza in Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.

Eccellenza: il clou è Accademia Borgomanero-Stresa

In Eccellenza per la nona giornata il clou è Accademia Borgomanero-Stresa. In programma anche il derby valdostano tra Pontdonnaz e Aygreville, mentre il Borgovercelli proverà a sfruttare il turno casalingo con La Pianese. Attenzione anche a Baveno-Borgaro, sfida tra due formazioni a secco di successi da qualche turno. Completano il programma Fulgor Ronco Valdengo-Trino, La Biellese-Oleggio, Rivoli-Ro.ce. e Pro Eureka-Alicese Orizzonti.

In Promozione tre big match per l’alta classifica

In Promozione la vittoria dell’Omegna nel recupero di Varallo Sesia ha accorciato ulteriormente la classifica in vetta. Proprio i rossoneri saranno in campo nel match più atteso del primo week end di novembre sul campo del Briga: una partita da sempre sentita e aperta ad ogni pronostico. Ma sarà una domenica assai interessante anche su altri due campi, sempre per quanto riguarda l’alta classifica, con Dufour-Juventus Domo e Sizzano-Vigliano. Occhi puntati anche su Bellinzago, dove il Bulè riceve la visita del Città di Cossato. In chiave salvezza Dormelletto-Santhià e Piedimulera-Arona. Il quadro è completato da Valduggia-Vogogna.

In Prima categoria Cotta Ramusino debutta sulla panchina del Trecate

Nel girone A di Prima categoria il programma prevede Agrano-Momo, Comignago-Crevolese, Fomarco-Cannobiese, Ornavassese-Gattinara, San Nazzaro Sesia-Feriolo, Sanmartinese-Borgolavezzaro, Serravallese-Oleggio Castello e Virtus Villadossola-Trecate. La settimana è coincisa con il cambio sulla panchina del Trecate, ancora a secco di vittorie: Mantegazza è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Paolo Cotta Ramusino.

Seconda categoria: a Cameri il ritorno di mister Potenza sulla panchina del River Sesia

Per l’ottava giornata di Seconda categoria il girone A prevede questi match: Casale Corte Cerro-Amatori Castelletto, Dinamo Bagnella-Armeno, Maggiora-San Maurizio, Mergozzese-Voluntas Suna, Riviera d’Orta-Crodo, Veruno-Gravellona (la gara più attesa della giornata) e Varzese-Romagnano. Nel girone B in campo Cameri-River Sesia, il cui calcio d’inizio è fissato per le 15, Caresana-Bettole, Carpignano-Lumellogno, Olimpia Sant’Agabio-Pernatese, Quaronese-Pro Ghemme, Rmantin-Juvenzo e San Rocco-Lozzolo. Intanto, il River Sesia ha esonerato Roberto Ricca; sulla panchina dei sesiani torna Domenico Potenza.

Terza categoria: il programma della settima giornata di andata

Settima giornata in Terza categoria con il programma della delegazione novarese che prevede Città di Sandigliano-Casalino, Lenta-Voluntas Novara, Masserano Brusnengo-Canadà, Piemonte Sport-Amatori Granozzese, Trecate Under 21-Sangermanese e Virtus Mulino Cerano-Fara. Barengo-Varallo e Pombia, Fondotoce-Oratorio San Vittore, Gargallo-Pro Vigezzo (che inizierà alle 15), Mezzomerico-Megolo, Montecrestese-Voluntas Villa e Pregliese-Branzack United le gare della delegazione del Vco.

d.z.