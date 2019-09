Calcio dilettanti: tutti in campo alle 14,30. Da domenica cambia l’orario di inizio delle partite per i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Eccellenza: sabato sera anticipo Stresa-Baveno, l’Accademia Borgomanero domenica alle 15,30

Nel girone A di Eccellenza fari puntati su Borgomanero dove l’Accademia cerca il riscatto contro il Pontdonnaz: fischio d’inizio posticipato alle 15,30 per consentire la cerimonia di intitolazione dello stadio a Nino Margaroli. Ma la giornata vedrà anche un anticipo di lusso, vale a dire il derby tra Stresa e Baveno (sabato alle 20,30 al “Forlano”). L’Oleggio, in casa, va a caccia del primo successo contro il Rivoli, mentre l’Alicese Orizzonti affronta il Borgovercelli, reduce dal successo (2-1) nel recupero di Biella e balzato al comando della classifica. Trasferta insidiosa per la Ro.Ce a Trino, completano il turno Aygrevillle-Borgaro, La Pianese-Pro Eureka e il derby La Biellese-Fulgor Valdengo.

Promozione: in casa la coppia regina Omegna e Vigliano

In Promozione nella quarta giornata Omegna e Vigliano, a punteggio pieno dopo tre giornate, affrontano in casa rispettivamente il Bianzè e il Valduggia. Il Piedimulera ospita la Dufour Varallo, mentre a Briga è di scena il Bulè Bellinzago. Derby a Cressa tra Arona e Dormelletto, impegno non facile per la Juventus Domo al “Curotti” con il Santhià. Sempre in Ossola testacoda tra Vogogna e Sizzano, con la Sparta Novara sul campo del Città di Cossato.

In Prima categoria un doppio testacoda

In Prima categoria una coppia inedita al comando: la Serravallese, che domenica giocherà a Trecate, e il Virtus Villadossola che nel prossimo turno sarà impegnato ad Oleggio Castello. Entrambe le avversarie della coppia al vertice, stazionano nei bassifondi della classifica con un solo punto all’attivo. Domenica si giocano anche Borgolavezzaro-Momo, Crevolese-Cannobiese, Feriolo-Agrano, Gattinara-Fomarco, Ornavassese-Comignago e San Nazzaro Sesia-Sanmartinese.

Seconda categoria: terza giornata nei gironi A e B

Terza giornata in Seconda categoria. Queste le partite del girone A: Amatori Castelletto-Veruno (a Dormelletto), Casale Corte Cerro-Dinamo Bagnella, Crodo-Gravellona San Pietro, Mergozzese-Maggiora, Riviera d’Orta-Varzese, Romagnano-San Maurizio e Voluntas Suna-Armeno.

Per il girone B si disputano Bettole-River Sesia, Caresana-Quaronese, Carpignano-Olimpia Sant’Agabio, Juvenzo San Rocco-San Rocco, Lumellogno-Lozzolo, Pernatese-Pro Ghemme e Rmantin-Cameri.

Il programma della Terza categoria

Ecco il programma della Terza categoria. Per il girone della Delegazione di Novara si giocano Amatori Granozzese-Casalino, Canada-Trecate under 21, Lenta-Piemonte Sport, Masserano Brusnengo-Virtus Mulino Cerano, Villanova-Città di Sandigliano e Voluntas Novara-Sangermanese.

Nel girone del Vco in campo Barengo-Gargallo, Megolo-Fondotoce, Mezzomerico-Branzack United (ore 17), Montecrestese-Pregliese, Varallo e Pombia-Oratorio San Vittore e Voluntas Villa-Pro Vigezzo.

d.z.