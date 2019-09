Calcio dilettanti: si torna a giocare per i tre punti in Eccellenza, Promozione e Prima categoria e, dopo l’antipasto della Coppa, le vittorie tornano a contare per la classifica.

Eccellenza: Borgaro-Stresa e Baveno-La Biellese i big match della prima giornata del girone A

Inizia domenica alle 15 il girone A di Eccellenza che propone subito un paio di sfide tra formazioni sulla carta tra le favorite del campionato. Il big match si disputerà nel Torinese e vedrà il confronto tra due compagini appena retrocesse dalla serie D, il Borgaro e lo Stresa di Talarico. Non meno interessante Baveno-La Biellese, due formazioni che hanno deluso nel 2018/2019 e si sono rinnovate per centrare i play-off; la novità principale è Rino Molle sulla panchina biancoblù dopo 17 anni di era Pissardo. Debutto in casa della Pianese per l’Oleggio dopo la roboante vittoria in coppa in casa dell’Accademia Borgomanero. Proprio gli agognini di Ferrero a Rivoli vogliono offrire una prestazione diversa rispetto a quella di domenica scorso contro gli orange. Esordio in casa per la Romentinese e Cerano, che riceve l’Alicese Orizzonti. Completano il turno Aygreville-Le Grange Trino, Borgovercelli-Fulgor Valdengo e Pontdonnaz-Pro Eureka.

Promozione: si parte stasera alle 20,30 da Borgosesia l’anticipo tra Valduggia e Bulè Bellinzago

Nel fine settimana prendono il via anche i campionati di Promozione e Prima categoria e sabato sera è già tempo di big match in Promozione. Alle 20.30, infatti, scendono in campo sul sintetico di Borgosesia Valduggia-Bulè Bellinzago. Anche la domenica promette spettacolo con l’attenzione che si sposterà al “Curotti” di Domodossola dove la Juventus Domo incrocerà i guantoni con il Cossato guidato dalll’ex tecnico dei granata Thomas Forzatti. La prima domenica di campionato offre anche il derby tra Dormelletto e Briga, mentre Vogogna e Omegna, dopo essersi affrontate domenica scorsa in coppa, replicano per il campionato, stavolta in casa degli ossolani. Il Piedimulera renderà visita all’ostico Bianzè, con la Sparta Novara che tra le mura amiche riceverà la visita del Vigliano. L’esordio del Sizzano avviene sul terreno della Dufour Varallo, mentre l’Arona farà visita al Santhià.

Prima categoria: nel girone A spicca subito la sfida tra Agrano e Ornavassese

Tutte di domenica, calcio d’inizio alle 15, le gare del girone A di Prima categoria. Spicca il match del “Liberazione” di Omegna tra Agrano e Ornavassese. Il Borgolavezzaro riceve la Crevolese, mentre la Cannobiese affronta in casa il Trecate. Fomarco-San Nazzaro Sesia, Momo-Feriolo, Oleggio Castello-Gattinara, Sanmartinese-Virtus Villadossola e Serravallese-Comignago le altre partite che terranno a battesimo il raggruppamento che riguarda da vicino le nostre rappresentanti.

Via domani anche alla Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria

Domani, infine, parte anche la Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria. Per la delegazione di Novara domani si gioca nel girone A Carpignano-San Maurizio, mentre Barengo-Amatori Castelletto si sfideranno mercoledì sera. Nel girone B Olimpia-Varallo e Pombia è in programma domenica, l’altro match del quadrangolare Casalino-Cameri si disputerà giovedì sera. Nel Vco si comincia sempre domani con Voluntas Suna-Voluntas Villa e Oratorio San Vittore-Pro Vigezzo.

m.dh./d.z