Calcio dilettanti: si entra nel vivo della stagione. Con l’inizio della Terza categoria il carrozzone si è ormai messo in moto e da qui a dicembre procederà spedito.

Eccellenza: Accademia Borgomanero a Borgo Vercelli, derby Ro.Ce.-Oleggio

Nel terzo turno di Eccellenza la capolista Pontdonnaz ospiterà La Biellese, ancora a zero punti in classifica; trasferta a Borgo Vercelli per l’Accademia Borgomanero, reduce dal successo di domenica scorsa sul Baveno, il quale a sua volta punta al riscatto ospitando l’Alicese Orizzonti. Derby a Romentino tra Ro.Ce. e Oleggio, entrambe in cerca della prima vittoria in campionato, mentre lo Stresa va a Rivoli. Completano il programma Borgaro-Le Grange Trino, Pro Eureka-Fulgor Valdengo e La Pianese-Aygreville.

Promozione: le prime della classe in trasferta

In Promozione il trio di testa sarà impegnato in trasferta. Sparta Novara-Omegna, Valduggia-Piedimulera e Dormelletto-Vigliano potrebbero mischiare le carte in vetta alla classifica. Fari puntati anche sul derby novarese tra Sizzano-Bulè Bellinzago e su quello ossolano tra Vogogna e Juventus Domo. Briga di scena sul campo della Dufour, mentre a Bianzè l’Arona vuole togliere lo zero. A completare il programma Santhià-Città di Cossato.

Prima categoria: si prova a rompere l’equilibrio

Nel girone A di Prima categoria ecco il programma della terza giornata: Agrano-Trecate, Cannobiese-Gattinara, Fomarco-Feriolo, Momo-Crevolese, Oleggio Castello-Borgolavezzaro, Sanmartinese-Ornavassese, Serravallese-San Nazzaro Sesia e Virtus Villadossola-Comignago. Un torneo finora equilibratissimo con sei squadre al comando con 4 punti conquistati.

Seconda categoria: le partite nei gironi A e B

Seconda giornata nei due gironi di Seconda categoria. Per il girone A si giocano Armeno-Romagnano, Dinamo Bagnella-Riviera d’Orta, Gravellona San Pietro-Amatori Castelletto, Maggiora-Casale Corte Cerro, San Maurizio-Crodo, Veruno-Mergozzese e Varzese-Voluntas Suna. Per il girone B Bettole-Olimpia Sant’Agabio, Cameri-Carpignano, Lozzolo-Juvenzo San Rocco, Pro Ghemme-Lumellogno, Quaronese-Rmantin, River Sesia-Pernatese e San Rocco-Caresana.

Terza categoria al via: oggi un anticipo

Al via domenica anche la Terza categoria. Le gare del girone di Novara sono Calcio Fara-Amatori Granozzese, Casalino-Voluntas Novara, Città di Sandigliano-Masserano Brusnengo, Sangermese-Canadà, Trecate Under 21-Villanova e Virtus Mulino Cerano-Lenta con il Piemonte Sport che riposa. Nel girone gestito dalla Delegazione del Vco oggi in anticipo si sfidano Pro Vigezzo e Varallo e Pombia, domenica tutti gli altri incontri: Branzack United-Voluntas Villa, Fondotoce-Barengo, Gargallo-Montecrestese, Oratorio San Vittore-Megolo e Pregliese-Mezzomerico.

