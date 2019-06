Calcio dilettanti: la domenica della verità

Parte domani, domenica 2 giugno, la fase finale dei play-off di Prima categoria con il Sizzano che riceve la visita del Vigliano Biellese.

Il Sizzano vuole partire con il piede giusto

I novaresi allenati da Matteo Paladin sono inseriti nel quadrangolare con Caselle e Barcanova e le prime due classificate accedono al prossimo campionato di Promozione. Determinante, in questi casi, partire con il piede giusto e lo stato di forma mostrato dal Sizzano in questa fase di stagione lascia ben sperare nel salto di categoria per i novaresi.

In Seconda la domenica della verità

Atto conclusivo per la Seconda categoria: chi vince le finali dei vari gironi sale in Prima. Occhi puntati, quindi, su Oleggio Castello-Quaronese e Comignago-San Nazzaro Sesia. Si scende in campo alle 15.30 e il regolamento è quello classico dei play-off. In caso di pareggio al 90′ si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e in caso di ulteriore parità vince la squadra che gioca in casa, in virtàù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Ad Oleggio Castello e Comignago, una festeggerà mentre l’altra dovrà smaltire la delusione.

Terza categoria: Dinamo Omegna-Pernatese per la promozione

Tempo di finali anche per la Terza categoria e al “Liberazione” di Omegna, con calcio d’inizio sempre alle 15.30, si affronteranno Dinamo Omegna e Pernatese. In questo caso la squadra sconfitta avrà una ulteriore chance per salire in Seconda visto che sarà inserita in un triangolare che qualificherà al piano superiore le prime due.

Donatello Zonca