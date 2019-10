Calcio dilettanti: il programma della domenica. Nessun anticipo nei campionati maggiori, le squadre scenderanno in campo alle ore 14,30.

In Eccellenza Aygreville-Borgovercelli, in agguato l’Accademia Borgomanero

Eccellenza, domenica primo posto in palio il primo posto nel big match dell’ottavo turno Aygreville-Borgovercelli. In agguato sperano di accorciare il Borgaro, che ospita il Rivoli, e l’Accademia Borgomanero, in trasferta ad Alice Castello. L’Oleggio deve tornare a fare punti nello scontro salvezza contro la Fulgor Valdengo. Stesso discorso per la Ro.Ce., a secco di vittorie da tre turni, chiamata a sfruttare il secondo incontro consecutivo in casa contro la Pro Eureka. Completano il programma Stresa-Biellese, La Pianese-Baveno e Trino-Pontdonnaz.

Promozione: Juve Domo-Valduggia e Sparta-Sizzano per l’alta classifica

Promozione, in attesa del recupero Dufour Varallo-Omegna, mercoledì 30 in notturna, l’ottava giornata propone una sfida decisamente interessante tra due delle tre attuali terze forze del torneo. Al “Curotti” si gioca Juve Domo-Valduggia. Interessante anche il derby tra la Sparta Novara e il Sizzano con la capolista, seppur in coabitazione con la Dufour, che rischia grosso contro la squadra di Zanardi che nelle ultime tre gare ha conquistato sette punti. L’Omegna riceve la visita del Bulè Bellinzago, mentre la Dufour giocherà sul campo del Cossato. In chiave salvezza al “Bonomini” si sfidano Vogogna e Dormelletto. Arona-Briga, Vigliano-Piedimulera e Santhià-Bianzè che completano il programma.

Prima categoria: la capolista Virtus Villa a Cannobio

Sfida di alta classifica anche in Prima categoria con la capolista Virtus Villadossola attesa dal match contro la Cannobiese. Si gioca al “Brocca” di Cannobio. Tra le inseguitrici il solo Feriolo gioca in casa, contro l’Ornavassese, mentre la Serravallese gioca a Borgolavezzaro, il Fomarco a Momo e il sorprendente San Nazzaro Sesia a Trecate. Crevolese-Sanmartinese, Gattinara-Comignago e Oleggio Castello-Agrano le altre gare dell’ottava giornata.

Seconda categoria: la Varzese difende il primato nel derby di Crodo

La Varzese, neo capolista del girone A di Seconda categoria, è attesa dal derby di Crodo. Amatori Castelletto-Riviera d’Orta, Armeno-Maggiora, Mergozzese-Casale Corte Cerro, Romagnano-Dinamo Bagnella, San Maurizio-Veruno e Voluntas Suna-Gravellona San Pietro le altre gare della settima giornata. Nel girone B si giocano Bettole-Lozzolo, Caresana-Rmantin, Juvenzo San Rocco-Carpignano, Lumellogno-Olimpia Sant’Agabio, Pernatese-Cameri, Pro Ghemme-San Rocco e River Sesia-Quaronese.

In Terza Granozzese-Virtus Mulino è il big match, Pro Vigezzo-Fondotoce anticipata a sabato

Amatori Granozzese-Virtus Mulino Cerano è il big match del girone novarese di Terza categoria, completato da Fara-Città di Sandigliano, Canadà-Lenta, Casalino-Trecate under 21, Villanova-Masserano Brusnengo e Voluntas Novara-Piemonte Sport. Nel girone del Vco le partite saranno Branzack United-Gargallo, Megolo-Barengo, Oratorio San Vittore-Mezzomerico, Pro Vigezzo-Fondotoce (anticipata a sabato), Varallo e Pombia-Montecrestese e Voluntas Villa-Pregliese.

d.z.