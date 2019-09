Calcio dilettanti: i campionati entrano nel vivo. Seconda giornata in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, ha preso il via anche la Seconda.

Eccellenza: l’Accademia Borgomanero bracca il Pontdonnaz

In Eccellenza continua la marcia del Pontdonnaz che vince ancora e si porta in testa alla classifica in solitaria, a punteggio pieno. Insegue l’Accademia Borgomanero a quota 4, che supera il Baveno in casa per 2-0. Ottiene un altro pareggio l’Oleggio all’esordio casalingo contro il Borgaro, mentre la Ro.Ce. cade 3-2 a Stresa.

I risultati: A. Borgomanero-Città di Baveno 2-0, Alicese Orizzonti-Rivoli 1-1, Aygreville-Pro Eureka 1-0, Fulgor R. Valdengo-Pontdonnaz 1-2, LG Trino-La Pianese 2-1, Oleggio-Borgaro 2-2, Stresa-Romentinese & Cerano 3-2, La Biellese-Borgovercelli sospesa.

Promozione: Omegna, Piedimulera e Vigliano a punteggio pieno

In Promozione sono tre le squadre a punteggio pieno in testa: si tratta di Omegna, Piedimulera e Vigliano, che hanno ottenuto il successo rispettivamente contro Santhià, Dormelletto e Bianzè. Il Cossato si rifà della sconfitta nella prima giornata e rifila 5 reti al Vogogna. Colpo esterno della Sparta che passa 2-4 ad Arona, mentre a sorpresa il Sizzano batte 2-1 in casa la più quotata Juve Domo. Il Bulè Bellinzago si fa riprendere in extremis dalla Dufour Varallo. Bene anche il Briga.

I risultati: Arona-Sparta 2-4, Bulè Bellinzago-Dufour Varallo 3-3, Briga-Valduggia 2-1, Città di Cossato-Vogogna 5-1, Omegna-Santhià 3-0, Piedimulera-Dormelletto 2-1, Sizzano-Juve Domo 2-1, Vigliano-Bianzè 2-1.

Prima categoria: un gruppone in testa

In Prima categoria grosso gruppone in testa a quota 4 punti. La Sanmartinese vince 3-2 con il Comignago, mentre la Cannobiese passeggia a Feriolo. Bene anche la Virtus Villa che supera il Borgolavezzaro, e il San Nazzaro che ottiene il successo in casa con l’Agrano. Si aggiunge al gruppo il Fomarco che batte 2-0 il Trecate, sconfitta amara per i biancorossi. Colpo esterno del Momo che trionfa a Gattinara.

I risultati: Comignago-Sanmartinese 2-3, Crevolese-Oleggio Castello 2-1, Feriolo-Cannobiese 0-3, Gattinara-Momo 1-3, Ornavassese-Serravallese 0-0, San Nazzaro-Agrano 2-1, Trecate-Fomarco 0-2, Virtus Villa-Borgolavezzaro 2-1.

Seconda categoria: esordio con qualche sorpresa

Nel girone A di Seconda categoria esordisce bene il Veruno a Casale. Vincono in trasferta anche Armeno e Gravellona San Pietro, mentre il Riviera d’Orta e la Varzese hanno la meglio su Maggiora e Dinamo Bagnella. Vince anche l’Amatori Castelletto; il Romagnano si ferma sul pari con la Voluntas Suna.

I risultati: Amatori Castelletto-San Maurizio 1-0, Casale C.C.-Veruno 0-2, Crodo-Armeno 1-3, Mergozzese-Gravellona SP 1-3, Riviera d’Orta-Maggiora 2-1, Romagnano-Voluntas Suna 2-2, Varzese-Dinamo Bagnella 3-1.

Nel girone B la sorpresa arriva dalla Pro Ghemme che rifila 5 reti alla Juvenzo. Le neopromosse Carpignano e Pernatese non vanno oltre l’1-1 con Quaronese e Bettole. Pari con botta e risposta tra Olimpia e Cameri, bene in trasferta River Sesia e San Rocco.

I risultati: Caresana-Lozzolo 3-1, Carpignano-Quaronese 1-1, Juvenzo S.Rocco-Pro Ghemme 0-5, Lumellogno-River Sesia 2-4, Olimpia S.Agabio-Cameri 2-2, Pernatese-Bettole 1-1, Rmantin-S.Rocco Novara 1-2.

Vincenzo Iazzetta