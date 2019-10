Calcio dilettanti: i campionati entrano nel vivo

Calcio dilettanti: domenica (ore 14,30) i campionati entrano nel vivo. In Eccellenza spicca Oleggio-Borgovercelli, in Promozione e in Prima categorie le prime della classe Omegna e Virtus Villa se la vedranno rispettivamente contro Valduggia e Momo.

Eccellenza: fari puntati su Oleggio-Borgovercelli, Stresa-Pontdonnaz e Accademia Borgomanero-La Biellese

Nel girone A di Eccellenza l’Oleggio ospita il lanciatissimo Borgovercelli; proverà ad approfittarne l’Aygreville che ospita il Rivoli. A Borgomanero sfida dal sapore antico tra Accademia e La Biellese, mentre il Baveno cerca continuità sul campo del Le Grange Trino. Stresa a caccia del riscatto contro il Pontdonnaz. Il programma della sesta giornata si completa con Alicese Orizzonti-Fulgor Valdengo, La Pianese-Ro.Ce. e il derby torinese Borgaro-Pro Eureka.

Promozione: l’Omegna riceve il Valduggia, il Vogogna cerca i primi punti contro la Sparta Novara

Sesta giornata anche in Promozione. Un campionato sempre più avvincente in vetta, con cinque formazione racchiuse in quattro punti. La capolista Omegna (nella foto Elca e Cabrini in azione) riceve al “Liberazione” il Valduggia, che ha conquistato ben sette punti nelle ultime tre partite. Testacoda per la Dufour Varallo ad Arona, il Dormelletto fa visita al Città di Cossato e la Juventus Domo riceve il Bianzè. Spunti interessanti in Santhià-Sizzano, mentre il Vogogna contro la Sparta Novara vuole togliere lo zero alla voce punti conquistati. Il Bulè Bellinzago è ospite del Vigliano e a Piedimulera arriva il Briga in una gara che potrebbe aprire scenari ben diversi (zona play-off) alla squadra che conquisterà i tre punti.

Prima categoria: Virtus Villa a Momo, derby sesiano di alta classifica Gattinara-Serravallese

In Prima categoria, dove la Virtus Villadossola di Daniele Massoni continua a guidare il gruppo, è già tempo di sfida salvezza con l’incrocio, pericoloso, tra Trecate e Comignago. Trasferta novarese, in quel di Momo, per la capolista con la Serravallese, che occupa il secondo posto, che gioca a Gattinara. Borgolavezzaro-Fomarco, Crevolese-Agrano, Feriolo-Sanmartinese, Oleggio Castello-Cannobiese e San Nazzaro Sesia-Ornavassese le altre gare di domenica.

Seconda categoria: il big match del girone B è Lumellogno-Quaronese

Quinta giornata in Seconda categoria. Queste le gare del girone A: Amatori Castelletto-Dinamo Bagnella, Armeno-Gravellona San Pietro, Casale Corte Cerro-Riviera d’Orta, Crodo-Maggiora, Mergozzese-Varzese, Romagnano-Veruno e Voluntas Suna-San Maurizio. Nel girone B spicca il big match Lumellogno-Quaronese. Ecco il resto del programma: Bettole-Pro Ghemme, Caresana-Olimpia Sant’Agabio, Juvenzo San Rocco-Cameri, Pernatese-San Rocco, River Sesia-Lozzolo e Rmantin-Carpignano.

Terza categoria: il programma dei gironi delle delegazioni di Novara e Vco

Capitolo Terza categoria. Amatori Granozzese-Trecate Under 21, Canadà-Virtus Mulino Cerano, Fara-Sangermanese, Masserano Brusnengo-Lenta, Villanova-Piemonte Sport e Voluntas Novara-Città di Sandigliano le partite della delegazione di Novara, Barengo-Montecrestese, Branzack United-Oratorio San Vittore, Megolo-Pregliese, Pro Vigezzo-Mezzomerico, Voluntas Villa-Fondotoce e VaralloePombia-Gargallo quelle della delegazione del Vco.

d.z.