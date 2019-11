Calcio dilettanti: ecco i primi recuperi. Una settimana ricca di partite che hanno modificato gli equilibri in vetta alle classifiche.

In Promozione la Dufour aggancia in vetta il Briga, in Prima Virtus Villa al comando solitario

In Promozione la Dufour Varallo piega (3-1) il Santhià e agguanta in vetta il Briga. Torna alla vittoria anche il Sizzano, che supera (1-0) l’Arona.

In Prima categoria (girone A) il Virtus Villa supera di misura (1-0) il Feriolo e riconquista il primato solitario. Sale anche la Cannobiese: il 3-0 a Serravalle Sesia vale il secondo posto, a due lunghezze dalla vetta. Pari a reti bianche (0-0) tra Ornavassese e Borgolavezzaro, mentre Agrano-Fomarco si disputerà mercoledì prossimo 4 dicembre.

In Seconda la Pro Ghemme balza al primo posto, in Terza primato solitario per la Virtus Mulino Cerano

Scossoni in vetta anche nel girone B della Seconda categoria. La Pro Ghemme espugna (1-0) il campo dell’Olimpia Sant’Agabio e conquista la vetta, aspettando il recupero tra Quaronese e San Rocco (ancora da disputare). Nel girone A occasione persa per il Veruno, battuto (1-0) a Maggiora. Sorride anche il Casale Corte Cerro grazie al 2-1 sul Romagnano, pari e patta (1-1) tra Armeno e Riviera d’Orta.

In Terza categoria due pareggi nel girone del Vco: 2-2 tra Pro Vigezzo e Pregliese e 3-3 tra Barengo e Branzack United. Nel girone della delegazione di Novara la Virtus Mulino Cerano rifila un 4-0 alla Sangermanese e balza da sola in vetta della graduatoria, distanziando l’Amatori Granozzese (sconfitta 3-2 a Masserano); colpo della Voluntas Novara (1-0 in trasferta al Villanova) e 1-1 tra Lenta e Fara. Mercoledì prossimo Sandigliano-Sporting Trecate, mentre Piemonte Sport-Casalino si disputerà il 22 dicembre.

p.d.l.