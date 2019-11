Calcio dilettanti: è tempo di big match. In Eccellenza la Ro.Ce. fa visita al Borgovercelli, in Promozione riflettori puntati su Briga-Juventus Domo e Vigliano-Omegna.

Eccellenza: per la Ro.Ce. la prova del nove a Borgo Vercelli

L’undicesima giornata di Eccellenza vedrà la capolista Aygreville impegnata sul campo di Biella, ma il big match si gioca a Borgo Vercelli dove i padroni di casa (secondi in classifica) ospitano la Ro.Ce. (terza). Silenzio stampa in casa Accademia Borgomanero (nella foto): mister Ferrero si gioca molto nella partita casalinga contro il Le Grange Trino. Delicata sfida salvezza a Cigliano tra Alicese Orizzonti e Oleggio, tornato a respirare. Completano il programma Baveno-Rivoli, F.R. Valdengo-La Pianese, Pro Eureka-Stresa e Pontdonnaz-Borgaro.

In Promozione doppio scontro al vertice Briga-Juventus Domo e Vigliano-Omegna

Briga-Juventus Domo e Vigliano-Omegna: doppia sfida al vertice per l’undicesima giornata del campionato di Promozione. Il Briga di Glauco Ramazzotti, in testa con la Dufour, riceve la visita dei granata ossolani che occupano il terzo posto ad una sola incollatura. L’Omegna, terza a pari punti con la Juve Domo, è attesa dalla trasferta sul campo del Vigliano che, a sua volta, è staccato di appena un punto dai rossoneri. La Dufour, prima a pari punti con i borgomanerese, proverà ad avvantaggiarsi ospitando il Santhià. In calendario anche Valduggia-Sparta Novara, Bulè Bellinzago-Vogogna, Dormelletto-Bianzè, Piedimulera-Città di Cossato e Sizzano-Arona.

Prima categoria: insidia Feriolo per la Virtus Villadossola

Impegno insidioso per la capolista del girone A di Prima categoria, Virtus Villadossola, che riceve al “Curotti” il Feriolo. La Cannobiese gioca sul campo della Serravallese, il Gattinara a Trecate; il San Nazzaro Sesia ospita la Crevolese, mentre il Momo sarà di scena sul campo della Sanmartinese. Agrano-Fomarco, Comignago-Oleggio Castello, Ornavassese-Borgolavezzaro: queste le gare che completano assai interessante anche in questo campionato.

Seconda categoria: nel girone B Olimpia-Pro Ghemme è il match clou

Decima giornata in Seconda categoria con Amatori Castelletto-Voluntas Suna, Casale Corte Cerro-Romagnano, Dinamo Bagnella-Gravellona San Pietro, Maggiora-Veruno, Mergozzese-Crodo, Riviera d’Orta-Armeno e Varzese-San Maurizio per il girone A. Olimpia Sant’Agabio-Pro Ghemme è il match clou del girone B che manda in scena anche Cameri-Lozzolo (che inizierà alle 15), Caresana-Lumellogno, Carpignano-River Sesia, Juvenzo-Bettole, Quaronese-San Rocco e Rmantin-Pernatese.

Terza categoria: le gare del fine settimana

In Terza categoria queste le gare del girone novarese: Città di Sandigliano-Trecate Under 21, Lenta-Fara, Masserano Brusnengo-Amatori Granozzese, Piemonte Sport-Casalino, Villanova-Voluntas Novara e Virtus Mulino Cerano-Sangermanese. Per il girone gestito dalla Delegazione del Vco, si giocano Barengo-Branzack United, Gargallo-Fondotoce, Megolo-Voluntas Villa, Mezzomerico-Varallo e Pombia, Montecrestese-Pro Vigezzo e Pregliese-Oratorio San Vittore.

d.z.