Calcio dilettanti, domenica di big match. In Eccellenza il neo-mister dell’Oleggio, Andrea Roano (nella foto), debutta nel derby casalingo con l’Accademia Borgomanero.

Eccellenza: anche Ro.Ce.-Baveno tra le sfide di cartello

In Eccellenza non sarà certo un esordio facile per il sostituto di Dossena contro i rossoblù che puntano al ritorno alla vittoria dopo quattro pareggi di fila. I decimo turno vede altri incontri di cartello: Borgaro-Borgovercelli e Ro.Ce-Baveno. Quest’ultimo la riedizione del match di mercoledì, valevole per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, giocato sempre a Romentino. Gli ospiti proveranno a vendicare la sconfitta (1-4) subita dai ragazzi di Civeriati. Sugli altri campi la capolista Aygreville è impegnata in casa contro la Fulgor Valdengo, il Pontdonnaz va a caccia del quarto successo consecutivo sul campo della Pianese. Completano il programma Trino-La Biellese, Rivoli-Pro Eureka e Stresa-Alicese Orizzonti.

In Promozione c’è il Bulè sulla strada della capolista Juve Domo

In Promozione tutti a caccia della Juventus Domo, balzata in testa grazie a quattro vittorie consecutive. I granata ossolani ricevono al “Curotti” il Bulè Bellinzago, che a sua volta non perde da sei turni. Per la decima giornata si giocano anche Arona-Vigliano, Bianzè-Sizzano, Città di Cossato-Briga, Omegna-Piedimulera, Santhià-Valduggia, Sparta Novara-Dormelletto e Vogogna-Dufour Varallo. Nel frattempo mercoledì si è disputata l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia: successo esterno (2-1) del Briga ad Omegna e vittoria casalinga (3-1) della Sparta Novara ai danni del Città di Cossato.

In Prima sette squadre in tre punti: Gattinara-San Nazzaro Sesia è il big match

Grande equilibrio anche in Prima categoria con sette squadre in tre punti ed una coppia al comando. Gattinara-San Nazzaro Sesia è senza dubbio il big match della decima giornata, così come Fomarco-Virtus Villadossola. Quest’ultima vuole risollevarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Piemonte per mano della Chiavazzese: 3-0 per i biellesi che hanno bissato il 2-1 dell’andata.

Borgolavezzaro-Comignago, Cannobiese-Agrano, Crevolese-Ornavassese, Feriolo-Trecate, Momo-Serravallese e Oleggio Castello-Sanmartinese le altre gare di domenica.

Seconda categoria: Varzese e Gravellona San Pietro difendono il primato

Varzese e Gravellona San Pietro hanno effettuato il sorpasso ai danni del Veruno nell’ultima domenica in Seconda categoria girone A e domani difenderanno il fresco primato rispettivamente sul campo dell’Armeno e in casa contro il Maggiora. Il Veruno vuole riprendere la sua marcia contro il Suna mentre le altre gare sono Amatori Castelletto-Mergozzese, Crodo-Casale Corte Cerro, Romagnano-Riviera d’Orta e San Maurizio-Dinamo Bagnella. Quattro squadre in fuga nel girone B con la capolista Quaronese che vuole dimenticare i tre gol subiti dalla Pro Ghemme sul campo del Lozzolo. Carpignano atteso dalla trasferta sul campo della Pernatese con Pro Ghemme in casa con il Cameri e Olimpia Sant’Agabio che giocherà in casa del River Sesia. Bettole-San Rocco, Juvenzo-Caresana e Lumellogno-Rmantin le altre gare in programma.

Terza categoria: il programma dell’ottava giornata

Per l’ottava giornata di Terza categoria, infine, queste le partite dei due gironi: Amatori Granozzese-Lenta, Fara-Piemonte Sport, Canadà-Villanova, Casalino-Virtus Mulino Cerano, Sangermanese-Città di Sandigliano e Voluntas Novara-Masserano Brusnengo per il raggruppamento novarese. Branzack United-Montecrestese, Fondotoce-Mezzomerico, Oratorio San Vittore-Gargallo, Pro Vigezzo-Pregliese, VaralloePombia-Megolo e Voluntas Villa-Barengo le gare del girone targato Vco.