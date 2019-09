Calcio dilettanti, al via anche la Seconda categoria nel prossimo week end calcistico. Seconda giornata per gli altri campionati, Eccellenza, Promozione e Prima.

Eccellenza: spiccano i derby Accademia Borgomanero-Baveno e Stresa-Ro.Ce.

In Eccellenza spiccano, tra tutte, i derby Accademia Borgomanero-Città di Baveno e Stresa-Ro.Ce. Incroci tra le due province con squadre alla ricerca di conferme e di riscatto. L’Oleggio esordisce davanti al pubblico amico ricevendo l’ambizioso Borgaro dopo che il mercoledì di Coppa ha visto proseguire il proprio cammino nella manifestazione tricolore a Baveno, Oleggio e Ro.Ce.

Promozione: Arona-Sparta Novara, sfida dal fascino antico

In Promozione derby tra Arona e Sparta Novara, gara che racchiude sempre un certo fascino, con Briga-Valduggia, Bulè Bellinzago-Dufour Varallo, Città di Cossato-Vogogna, Omegna-Santhià, Piedimulera-Dormelletto e Sizzano-Juventus Domo come prelibato contorno. Vigliano-Bianzè completa il programma della seconda giornata.

Prima categoria: il programma del secondo turno del girone A

Il programma della Prima categoria prevede Comignago-Sanmartinese, Crevolese-Oleggio Castello, Feriolo-Cannobiese, Gattinara-Momo, Ornavassese-Serravallese, San Nazzaro Sesia-Agrano, Trecate-Fomarco e Virtus Villadossola-Borgolavezzaro.

Seconda categoria: la giornata d’esordio nei gironi A e B

Parte, come detto, anche l’avventura della Seconda che manda in scena Amatori Castelletto-San Maurizio, Casale C.C.-Veruno, Crodo-Armeno, Mergozzese-Gravellona San Pietro, Riviera d’Orta-Maggiora, Romagnano-Voluntas Suna e Varzese-Dnamo Bagnella. Per il girone B, invece, Caresana-Lozzolo, Carpignano-Quaronese, Juvenzo San Rocco-Pro Ghemme, Lumellogno-River Sesia, Olimpia Sant’Agabio-Cameri, Pernatese-Bettole e Rmantin-San Rocco.

Donatello Zonca