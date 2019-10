Basket regionale: terza giornata in C Gold e Silver

Basket regionale: terza giornata per i campionati di serie C Gold e serie C Silver, in programma tra sabato sera e domenica pomeriggio.

C Gold: stasera a Novarello il B.C. Trecate riceve il 5Pari Torino, domani alle 18 College Borgomanero a caccia del primo successo a Serravalle

Il Basket Club Trecate, dopo il positivo esordio casalingo della scorsa settimana, rimane ancora tra le mura amiche, per ospitare questa volta il 5Pari Torino (stasera ore 21). Partita tutt’altro che semplice, contro la formazione che finora ha brillato maggiormente: servirà una prestazione senza sbavature per provare a mantenere l’imbattibilità interna. Il College Borgomanero è invece in cerca dei primi due punti di questa stagione: per sbloccarsi serve una vittoria sul campo di Serravalle Scrivia (domani ore 18). Sfida non facile ma complessivamente alla portata degli agognini, che vogliono proseguire nel proprio cammino di crescita e provare a concretizzare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane.

C Silver: l’Arona ospita il Kolbe Torino per mantenere l’imbattibilità

In Serie C Silver l’Arona Basket vuole mantenere il primato in classifica e la propria imbattibilità: per farlo dovrà riuscire ad avere la meglio nella sfida interna contro il Kolbe Torino (stasera ore 21). I torinesi sono ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato e hanno quindi sicuramente una grande fame di punti, ma Arona parte sicuramente coi favori del pronostico e sa di non potersi permettere di perdere punti tra le mura amiche se vuole fare un campionato di testa.

e.l.