Basket regionale: gli impegni delle nostre formazioni

Basket regionale: voglia di riscatto per Basket Club Trecate e College Borgomanero in Serie C Gold, stasera l’Arona cerca conferme a Vercelli in Serie C Silver.

Serie C Gold: debutto casalingo di B.C. Trecate e College Borgomanero

Seconda giornata di campionato in programma in Serie C Gold ed esordio casalingo per il Basket Club Trecate, che fa il suo debutto a Novarello: avversaria di turno la Tre Colli Serravalle (stasera ore 21), reduce dalla vittoria contro Bra. Non sarà una sfida semplice per la formazione allenata da coach Gambaro, che vuole riscattarsi dopo l’esordio sottotono della scorsa settimana. Fondamentale per i biancoblù muovere quanto prima la classifica e non perdere punti preziosi tra le mura amiche: l’impatto con la nuova “casa” in una partita ufficiale sarà da valutare, ma quello che conta primariamente è l’approccio mentale che i giocatori del BCT metteranno in campo. Debutto casalingo anche per il College Borgomanero, che ospita la Ginnastica Torino (domani ore 18): la formazione torinese viene dalla vittoria casalinga contro Savigliano e sicuramente non sarà un avversario facile per gli agognini. Dal canto suo Borgomanero vuole dimostrare di essere cresciuta sul piano della continuità sui quaranta minuti e di poter essere temibile, soprattutto tra le mura amiche.

Serie C Silver: Arona di scena stasera alle ore 21 a Vercelli

In Serie C Silver, dopo l’eccellente esordio della scorsa settimana, l’Arona Basket vuole dare continuità ai propri risultati: per farlo dovrà riuscire a passare sul campo di Vercelli (stasera ore 21). Nella prima giornata i Rices sono incappati in una sconfitta contro Rivarolo, e vorranno riscattarsi nel debutto casalingo: i giovani biancoverdi hanno sicuramente i mezzi per provare a strappare i due punti, ma servirà una partita concreta e incisiva.

e.l.