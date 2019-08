Arona calcio pronta per una nuova stagione

Arona calcio si sta preparando per il campionato 2019/20, che conduce al centenario della società.

È stata presentata alla cittadinanza sabato 3 agosto in piazza San Graziano la squadra dell’Arona Calcio pronta per il Campionato di Promozione 2019/20. E si tratterà di un anno davvero importante perché il 2020 è l’anno in cui cade il centenario della fondazione della società. La breve presentazione ha avuto luogo in apertura dello spettacolo “Riso fa buon sangue” promosso dall’Avis di Arona nel contesto del weekend in rosa promosso da Ascom.

Nel presentare la formazione cittadina sono interventi il direttore sportivo Alessandro Lionello, il mister Umberto Fanelli e il dirigente Damiano Malgaroli. Per l’occasione il sindaco Alberto Gusmeroli ha voluto ricordare gli interventi attualmente in fase di realizzazione nei campi dello stadio “Valerio Del Ponte” di via Monte Nero (rizollamento del campo da gioco e trasformazione del secondo campo in erba sintetica).

Il nuovo mister

Intanto al mattino nella cornice dell’albergo ristorante “Lo Scoiattolo” di Massino Visconti (nella foto sopra) si era tenuta la presentazione ufficiale alla stampa della nuova squadra guidata dal nuovo mister, Umberto Pietro Fanelli, fresco della salvezza ottenuta alla guida del Dormelletto proprio al termine dello scorso torneo di Promozione. “Abbiamo voglia di fare bene e di riportare la gente e chi vuole bene all’Arona Calcio allo stadio” ha detto il mister.