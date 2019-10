Arona 65ers quinti in Champions League a Barcellona

Finisce a Cambrills nei pressi di Barcellona la splendida stagione 2019 per gli Arona 65ers.

Arona 65ers

Il massimo torneo continentale, il Champions Bowl ha regalato agli aronesi un quinto posto di tutto rispetto vista la partecipazione delle sedici formazioni più forti d’Europa in rappresentanza di undici paesi continentali.

La prima fase del torneo prevedeva un girone a quattro Team dove il piazzamento finale avrebbe regalato incroci per il turno successivo più o meno impegnativi a seconda della posizione ottenuta. Gli aronesi, alla fine, hanno vinto la finali per il quinto posto.

Il commento di coach Riccardo Robecchi

“E’ stata una stagione fantastica – commenta coach Robecchi – campioni d’Italia, Coppa Italia conquistata e questo quinto posto europeo che vale oro, la festa del mio ritiro come giocatore, e tante tante emozioni vissute con questi ragazzi meravigliosi hanno reso tutto davvero perfetto. Io e i miei ragazzi vogliamo ringraziare chi ci ha seguito con tanta passione, in primis il sindaco Alberto Gusmeroli da sempre nostro sostenitore e la redazione del Giornale di Arona che rende il nostro sport sempre un pochino più conosciuto. Un arrivederci alla prossima stagione dove gli Arona 65ers saranno ancora pronti a dar spettacolo ed a tenere alta la bandiera di Arona in tutti gli stadi di Italia ed Europa”.