Esami di ortopantomografia bloccati alla Radiologia di Arona

Esami di ortopantomografia bloccati nelle giornate di domani e venerdì 6 dicembre alla Radiologia di Arona.

Esami di ortopantomografia indisponibili

E’ con un comunicato ufficiale che l’Asl di Novara informa che per le giornate di domani e venerdì 6 dicembre non sarà possibile effettuare esami di ortopantomografia (panoramica dentaria) ad Arona. La causa del disguido è da attribuire a “‘un improrogabile intervento manutentivo”, come scrive la stessa Asl. L’ente si scusa per il disagio.

Le soluzioni alternative

Nel frattempo l’Asl ricorda che il servizio tornerà operativo lunedì 9 dicembre e indica quali sono le soluzioni alternative sul territorio per poter effettuare questo esame. Ci si potrà infatti rivolgere alla casa di cura San Carlo di via per Oleggio Castello 8, sempre ad Arona, all’Istituto Maugeri di Gattico-Veruno (via per Revislate, 13), all’ospedale Maggiore della Carità di corso Mazzini 18 a Novara. E, sempre nel capoluogo, anche alla casa di cura San Gaudenzio (via Bottini, 3) e al Cdc Novara di via Gnifetti, 22.