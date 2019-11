Città della salute di Novara: dalla Regione arriva il via libera

Dalla Regione Piemonte è arrivato il via libera per il disegno di legge per la realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara.

Città della salute di Novara: il via libera dalla Regione

Città della Salute di Novara. Via libera, su proposta dell’assessore Luigi Icardi, al disegno di legge sulle garanzie della Regione per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Lo comunicano da Palazzo Lascaris con una nota: