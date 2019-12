Ztl a Castelletto nelle vie Valle Nord e Valle Sud

Ztl a Castelletto da settimana scorsa nelle vie Valle Nord e Valle Sud. Il sindaco spiega le ragioni del provvedimento.

Ztl a Castelletto

Risale a pochi giorni fa l’istituzione di una Ztl nelle vie Valle Nord e Valle Sud a Castelletto. La strada, che precedentemente era regolata da un senso unico, collega le vie Repubblica e San Carlo e passa radente ai muri delle abitazioni, tra il benzinaio e il parcheggio di via San Carlo.

Il sindaco: “Vogliamo tutelare la sicurezza”

Il sindaco Massimo Stilo spiega le ragioni del provvedimento. “Era parecchio tempo – dice – che ricevevamo lamentele da parte dei residenti per la pericolosità di quel tratto di strada, che è molto stretto e obbliga i pedoni a stendersi contro il muro per evitare di essere investiti dalle auto in transito. Abbiamo pensato quindi di tutelare meglio la sicurezza dei pedoni, limitando il traffico ai residenti e ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. D’altronde esistono anche dei percorsi alternativi molto vicini, come la rotonda di via Diaz e via Cabina. Il provvedimento è stato accolto con favore dai residenti”.