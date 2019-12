Tre mozioni in Consiglio domani a Castelletto

Tre mozioni all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma per domani, giovedì 12 dicembre.

Tre mozioni in aula

Saranno ben tre le mozioni all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma per giovedì 12 dicembre in sala consiliare a Castelletto a partire dalle 21. L’assemblea cittadina si riunirà per discutere ben 11 punti, tre dei quali sono documenti presentati dai consiglieri della lista Castelletto è tua.

Gli argomenti sul tavolo

Si comincerà parlando del nuovo regolamento di contabilità, della revisione delle partecipazioni societarie del Comune, delle modifiche al regolamento edilizio e dell’istanza di adesione alla rete delle biblioteche Bant del Comune di Arona. Si passerà quindi a due variazioni di bilancio e all’approvazione dell’ordine del giorno sul riconoscimento della senatrice Liliana Segre in seguito agli ultimi fatti di attualità. Le mozioni di Castelletto è tua riguarderanno invece gli strumenti urbanistici legati all’utilizzo delle attrezzature religiose, la trasmissione all’associazione nazionale anti corruzione della delibera di giunta riguardante la bozza di convenzione tra il Comune e la società Luna Rossa, e infine la messa in mora della società Acqua Novara Vco per i continui sversamenti di reflui su via Beati.