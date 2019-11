Seicentomila euro per i punti panoramici di Castelletto

Seicentomila euro di investimento dal Comune per sistemare i punti panoramici sul Ticino al porto e alla Miorina.

Seicentomila euro sul piatto

Sono partiti ufficialmente nei giorni scorsi due importanti cantieri destinati a cambiare in meglio l’estetica di altrettanti punti panoramici del paese che si affacciano al Ticino. Grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 600mila euro infatti, il Comune ha fatto partire i progetti che riguardano i lavori al porto e quelli sulla ciclopedonale all’altezza della diga della Miorina.

I lavori al porto

“Finalmente siamo riusciti ad avviare i lavori – spiega il sindaco Massimo Stilo – con i quali speriamo di migliorare e rendere più accoglienti gli accessi al Ticino dalla Miorina e dal porto. Per quanto riguarda la zona del porto la riqualificazione parte dall’assegnazione del bar accanto al molo, che è da sempre di proprietà comunale. Il locale è stato assegnato per 18 anni alla gestione del migliore offerente, che ha vinto il bando sia per quanto riguarda la proposta economica che quella tecnica. Si è impegnato a realizzare dei lavori molto importanti per la sistemazione e l’ammodernamento del locale. Parallelamente stiamo intervenendo anche sull’area del porto vera e propria, con l’obiettivo di trasformarla in una zona frequentata da famiglie e turisti. Abbiamo spostato di qualche metro il monumento dedicato ai martiri partigiani e inseriremo sul piazzale nuove panchine in pietra. Lungo lo scivolo che porta al Ticino saranno creati dei gradoni in pietra, ad anfiteatro, inframezzati da strisce di prato e un percorso centrale in ciottoli che scenderà fino al fiume”.

Un cantiere anche alla Miorina

Interessanti anche i cambiamenti previsti per la zona della passeggiata nella zona della Miorina. Qui l’area picnic all’ingresso di via Vernome sarà completamente rimodernata, con l’aggiunta di nuove sedute in pietra e di un’area barbecue attrezzata nel migliore dei modi. “In quel punto – continua Stilo – inseriremo anche dei nuovi giochi per i più piccoli, un percorso vita per i più grandi, con stazioni fitness e una piramide di corde”.