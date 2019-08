Pulizia strade: Divignano tenta l’esperimento del mezzo a noleggio

Pulizia strade: per risolvere l’emergenza il Comune di Divignano prova la strada del noleggio di un mezzo dal Consorzio.

Pulizia strade: l’annuncio del Comune

E’ con un post sulla bacheca ufficiale del Comune che l’Amministrazione di Divignano ha annunciato una novità per quanto riguarda la politica nei confronti della pulizia delle strade del paese. “Giovedì 29 agosto – scrivono dal Comune – sarà presente su tutto il nostro territorio un mezzo attrezzato per la pulizia e lavaggio strade noleggiato dal consorzio Medio Novarese Ambiente con due operai qualificati”.

Un esperimento tentato per risolvere un problema importante

Nel comunicato del Comune l’Amministrazione riconosce l’esistenza di un problema con la gestione della pulizia delle strade di Divignano. “Siamo consapevoli – prosegue infatti il post – che in questo ultimo periodo la situazione delle nostre strade non è delle migliori, ma purtroppo , rispetto agli altri anni in cui avevamo a disposizione quattro operatori comunali, quest’anno sono solo due ed in questo periodo si stanno anche alternando per le dovute ferie. Se questa soluzione del noleggio macchina con operai qualificati darà buoni risultati, visto il costo non eccessivo, sicuramente verrà riutilizzata a cadenze regolari durante l’anno”.