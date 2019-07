Pasquale Gallo lascia il posto di vicesindaco a Borgo Ticino

Pasquale Gallo si dimette dalla carica di vicesindaco. Al suo posto subentra Fabiola Gallo, intanto il sindaco Marchese nomina anche un assessore esterno.

Pasquale Gallo lascia l’incarico

Dopo le dimissioni dell’assessore Andrea Maino, poco dopo le elezioni comunali, e dell’assessore Silvia Mete a luglio 2018, ora, quasi a “sorpresa”, è la volta del vicesindaco Pasquale Gallo. “A seguito dell’insorgere di problemi strettamente personali – così vi è scritto nell’atto formale – i quali influiscono negativamente anche sull’andamento delle funzioni a me attribuite, ho maturato la sofferta decisione di rassegnare le mie dimissioni, irrevocabili, da ogni mia carica e delega ad essa connessa, con effetto immediato. Ritengo comunque doveroso rivolgere un ringraziamento a coloro i quali, fin dall’inizio, hanno creduto nella mia persona”.

Al suo posto Fabiola Gallo

Successore dell’uscente vicesindaco sarà l’attuale assessore Fabiola Gallo. “Ho accettato questa carica non a cuor leggero – racconta il neo vicesindaco – non ho seguito un’ambizione personale, ma è stato necessario fare una scelta per il bene del Comune di Borgo Ticino. Credo molto nel lavoro che stiamo portando avanti da più di tre anni. Mi fido dell’Amministrazione comunale, come anche della Giunta”.

Mastroianni scelta come assessore esterno

Ultimamente l’Amministrazione ha valutato come rivolgere maggiori attenzioni ai servizi socio-assistenziali, agli anziani, ma anche agli interessi dei cittadini di età adulta, rafforzandone i rapporti e la loro partecipazione alla vita del paese. Da qui, la decisione di nominare, come assessore esterno, la borgoticinese Marisa Mastroianni, stimata per la sua esperienza nel sociale e nel volontariato, in particolare al centro incontro Arcobaleno, di cui è membro attivo del Comitato.