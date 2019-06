Lavori in corso per le asfaltature e le nuove lampade a Invorio

Lavori in corso sulle strade di Invorio per le asfaltature e per il montaggio della nuove lampade più efficienti.

Un grande investimento per le strade

Ammonta a circa 150mila euro l’investimento fatto dal Comune per i lavori di asfaltatura in corso in queste settimane. “I lavori di questi giorni – dice il vicesindaco Flavio Pelizzoni – sono finanziati per 35mila euro da risorse comunali, per 65mila euro da un bando regionale vinto lo scorso anno e per altri 50mila da un contributo statale del 2019”.

Cantieri aperti anche nelle frazioni

Molti i cantieri aperti nel centro come nelle frazioni. I cantieri hanno infatti interessato tratti di via Italia, via Orio Bassa, la parte di via Marconi che conduce alle zone Pomeola, via Bassetti, via Ragazzini, via Martinoli, via Curioni, via Per Colazza e tutta via Sereia fino alla frazione Mescia. “E’ in programma un altro intervento importante per riasfaltare tutta via Marconi – conclude Pelizzoni – partendo dall’imobocco di via Pulazzini sino a via Monte Rosa”.

In corso la sostituzione delle lampade

Nel frattempo in tutto il paese sono in corso gli interventi di sostituzione di 236 lampade ai vapori di mercurio con nuove lampade a led. L’investimento è di 36mila euro ma consentirà in futuro di ridurre i costi annui a poco più di 11mila euro. “Realizziamo l’intervento – dice il sindaco Roberto Del Conte – per migliorare la sicurezza sul nostro territorio. Dopo aver posizionato 16 telecamere per la video sorveglianza vogliamo potenziare la pubblica illuminazione”.