La Ruocco-Gusmeroli è legge: via libera alle semplificazioni fiscali

Con l’approvazione in Senato del decreto crescita sono legge dello Stato tutti i provvedimenti del progetto di legge Ruocco-Gusmeroli e tutti i componenti della Commissione Finanze perché sono entrati nel Decreto Crescita con 28 emendamenti e altrettanti articoli.

Cosi Gusmeroli

“È legge l’incentivo sulla riapertura e ampliamento dei negozi che prevede l’esenzione da imposte comunali per quattro anni, sulla base del regolamento di Arona, ora per tutti i Comuni d’Italia sotto i 20.000 abitanti.

Sono legge la miriade di semplificazioni fiscali e contabili che aiutano le aziende a lavorare di più e occuparsi meno di burocrazia.

Non si stampano più registri contabili e fiscali e si pagano le tasse sugli affitti solo se incassati.

E’ anche legge il credito d’imposta sul riciclo degli imballaggi.

Si tratta della prima legge approvata di origine Parlamentare. Dopo trent’anni che si parla di semplificare, togliere burocrazia e adempimenti inutili finalmente la Lega ha iniziato il cammino”.