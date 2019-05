Elezioni europee: nel novarese Salvini doppia il Pd

Elezioni europee: trionfo per il partito del ministro Salvini.

I dati che emergono dagli scrutini delle europee in provincia di Novara parlano chiaro: una sorta di plebiscito. La Lega di Matteo Salvini infatti ottiene il 40.88% con 74.285 voti, contro il Pd che si ferma al 21.42%.

Staccato il Movimento 5 Stelle all’11.30% e ancora più giù Forza Italia al 9.93%.

Nel comune di Novara la Lega ottiene il 35.64% contro il 25.86% del Pd e l’11.87% dei Cinque Stelle.

“Anche a Novara, dai primi dati che arrivano la Lega cresce prepotentemente. Non solo siamo il primo partito in città distaccando di molto il Partito Democratico ed il Movimento 5 stelle ma rispetto all’anno scorso raddoppiamo le percentuali. C’è una voglia di rivoluzione del buonsenso ovunque. La politica dell’ insulto non ha funzionato ma invece ha visto quella della concretezza. Ci auguriamo che questo risultato venga riproposto anche alla Regionali”.