Elezioni comunali 2019: Massimo Stilo è il nuovo sindaco di Castelletto Ticino.

Elezioni comunali

L’attesa è finita: Massimo Stilo ha battuto la lista appoggiata dalla Lega e capitanata da Massimiliano Ferrario.

“Sono felicissimo per questa vittoria. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare per il mio paese. Terremo sicuramente presente le osservazioni che ci sono state fatte in questi giorni. Un grazie particolare lo devo alla mia squadra e a Matteo Besozzi che mi è stato sempre vicino”.