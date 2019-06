Elezioni comunali 2019: domani a Galliate e Verbania i ballottaggi

Domani, domenica 9 giugno, a Galliate e Verbania i cittadini saranno chiamati a esprimere la propria preferenza per i ballottaggi: elezioni comunali 2019.

Elezioni comunali 2019: a Galliate e Verbania i ballottaggi

Nessuno dei candidati era riuscito al primo turno di domenica 26 maggio a raggiungere la maggioranza necessaria a vincere le elezioni, per cui nei Comuni di Galliate (15.719 abitanti) e Verbania (30.562 abitanti), domani i seggi riapriranno dalle 7 alle 23 nei due comuni per arrivare all’elezione del nuovo sindaco che guiderà i due centri dell’alto Piemonte. Per votare sarà necessario recarsi al proprio seggio di appartenenza portando con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale.