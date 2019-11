Città della salute: l’iter sembra concluso

Città della salute e della scienza di Novara: l’iter sta finalmente volgendo a conclusione?

Città della salute: domani la Regione approva il progetto di legge

L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha inviato in Giunta, che lo approverà domani, il progetto di legge sul finanziamento del presidio ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Novara. «Abbiamo finalmente ottenuto tutti i pareri necessari – tecnici e finanziari – per procedere con la norma richiesta dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute il 19 settembre scorso. L’iter si è concluso ed ora il progetto di legge, non appena approvato dalla Giunta, passa al vaglio del Consiglio regionale».

L’emendamento di Rossi

Proprio ieri il consigliere Domenico Rossi, che sarà domani in visita all’Aou Maggiore della Carità con il vicepresidente del consiglio regionale Mauro Salizzoni e il capogruppo Pd Domenico Ravetti, aveva presentato un emendamento per sbloccare la situazione.

s.d.