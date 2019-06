Ballottaggio Verbania, ribaltone: Silvia Marchionini riconfermata sindaco.

Ballottaggio Verbania

Al ballottaggio della città di Verbania erano arrivati Giandomenico Albertella, centrodestra, con il 45,8 per cento dei voti, e Silvia Marchionini, sindaca uscente, che ha ottenuto il 37,5 per cento dei voti.

Il ribaltone

Marchionini (50.62%) ha avuto la meglio su Albertella (49.38%) per soli 170 voti: 6.923 voti a 6.753. Recupera addirittura su 6.834 del primo turno mentre l’avversario di centrodestra ne perde 976 sui 7.629 del 26 maggio scendendo dal 64,13% al 49,38% mentre la riconfermata sindaco si attesta poco sopra il 50 (50,62%) Ininfluenti per lo sfidante si sono rivelate le indicazioni di voto di Loredana Brizio e Massimo Stoppa, palesemente disattese dagli elettori delle due liste che sostenevano la prima, Grande Nord e Verbania Nova. Più efficace, alla luce dei risultati, il “Patto civico per Verbania”, siglato con il candidato di “Comunità.VB” Patrick Rabaini, L’astensionismo ha penalizzato più il centrodestra che il centrosinistra. Al pari di alcune uscite quanto meno infelici sulla sanità di Alberto Preioni, unico rappresentante del territorio in Regione e possibile assessore nella giunta del neo presidente Alberto Cirio, e del senatore Enrico Montani. Dichiarazioni orientate all’archiviazione dell’ospedale provinciale di Ornavasso che andrebbe spostato più a nord (Domodossola) non sufficientemente bilanciate de Cirio nella sua uscita verbanese a sostegno di Albertella.

m.r.

