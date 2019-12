Ancora al freddo i ragazzi del Cavallini di Lesa: ultimatum dai genitori

Ancora al freddo le aule della scuola superiore Cavallini di Lesa. Dopo tre settimane di disagi i genitori annunciano battaglia.

Ancora al freddo il Cavallini

“Siamo davvero stufi, se la situazione non cambierà nei prossimi giorni, siamo pronti a fare denuncia. Ne va della salute dei nostri figli e non si può pensare di risolvere tutto con qualche stufetta elettrica, che per altro non potrebbe stare in una scuola. Bisogna agire e farlo in fretta”. E’ con queste parole che alcuni genitori dei ragazzi che frequentano l’istituto Cavallini di Lesa commentano le ultime notizie che riguardano il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola.

Tutto bloccato, con disagi in tutta la provincia

Il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento è legato a un problema con l’appalto dell’azienda che gestisce il servizio per tutte le scuole superiori della provincia di Novara. La ditta è fallita e quindi per ciò che riguarda emergenze ed eventuali riparazioni resta tutto bloccato.

Il punto con il consigliere Crivelli

Del caso si è occupato il consigliere delegato all’Edilizia scolastica della Provincia Andrea Crivelli. “La situazione è bloccata e abbiamo difficoltà ad intervenire – spiega Crivelli – soprattutto perché l’azienda che ha in subappalto la gestione dell’impianto di riscaldamento non risponde alle nostre comunicazioni. So che la scorsa settimana ci sono stati dei lavori sull’impianto sotto alla palestra, ma la situazione non è ancora tornata alla normalità. Noi stiamo facendo tutto il possibile per risolvere l’emergenza secondo quelle che sono le normative e il progetto di quell’impianto”.